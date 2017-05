Economie

Noile spaţiile logistice ale Clujului, ocupate peste 90%

de Ziua de Cluj, 03 mai 2017, 12:17

Două treimi din cererea de spaţii logistice în România din primul trimestru au vizat Bucureştiul (97.000 mp). Timişoara, Ploieşti, Cluj-Napoca şi Roman sunt alte oraşe care au atras companii pentru spaţii industriale şi de logistică.

Rata de neocupare a spațiilor industriale și logistice din București se apropie de zero în condițiile unor livrări reduse de noi proiecte și a unei creșteri susținute a cererii în primul trimestru, potrivit datelor companiei de consultanţă JLL România. În primul trimestru au fost livraţi 27.000 mp de spaţii industriale, în timp ce cererea netă a fost de şapte ori mai mare, ajungând la 180.000 mp.



În acest context, stocul de spaţii moderne de logistică şi industriale s-a menţinut la 2,5 milioane mp, rezultând o densitate de 128 mp la 1.000 locuitori, sub nivelurile din celelalte ţări din Europa Centrală şi de Est. Peste 1,2 milioane mp sunt construiţi în jurul capitalei, iar din acesta 75% de-a lungul Autostrăzii 1, Bucureşti - Piteşti.



„Rata de neocupare la finalul lui 2016 era estimată la sub 5% în Bucureşti şi la mai puţin de 10% în restul ţării. Dar având în vedere că au fost tranzacţionate spaţii de aproape şapte ori mai mari decât oferta nouă, rata de neocupare se apropie de zero.



Este foarte dificil ca în proiectele existente să mai găseşti spaţii pentru o cerere nouă. De aceea, vedem o creştere a volumului de spaţii pe care dezvoltatorii încep să le construiască speculativ, fără un contract de închiriere semnat. Aceste spaţii sunt însă contractate de chiriaşi imediat ce sunt puse pe piaţă”, a declarat Costin Bănică, Head of Industrial Agency la JLL România.



Din punctul de vedere al cererii, faţă de primul trimestru al anului trecut, brokerii JLL văd un avans de 40%, toată suprafaţa fiind cerere netă, reprezentate de contracte noi şi de contracte „built to suit”, proiecte construite la solicitarea chiriaşilor. 70.000 mp (40% din total) reprezintă spaţii închiriate de companii de logistică, iar retailerii au semnat tranzacţii de 53.000 mp (30%).

Dezvoltatorii au anunțat un nivel de 400.000 mp de proiecte noi, gradul redus de neocupare și cererea record încurajându-i să își extindă parcurile existente sau să înceapă construirea altora noi. Dacă vor fi finalizate toate proiectele anunțate, în acest an oferta nouă o va depăși pe cea din 2016, când au fost livrate proiecte de 330.000 mp.