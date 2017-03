Economie

Noul fond de investiţii de la Cluj va finanţa o casă de marcat virtuală

de Ziua de Cluj, 23 martie 2017, 13:28

Fondul de accelerare clujean Risky Business a anunţat prima investiţie alocată unei afaceri incipiente româneşti, în valoare de 70.000 de euro, pentru dezvoltarea unei casei de marcat virtuale.

Suma alocată ridică evaluarea afacerii Ebriza la o jumătate de milion de euro, potrivit informaţiilor Risky Business, Cu banii investiţi, aceasta urmează să devină mai mult decât un program informatic de casă de marcat, prin integrări cu alte soluții utilizate de comercianți.



Testată deja în câteva locații din Cluj, București şi Constanta, Ebriza se poate accesa gratuit, comerciantul plătind un abonament lunar, în funcție de nivelul de utilizare. Soluţia informatică reduce astfel efortul și costul de operare al cafenelelor, restaurantelor, micilor magazine sau comercianților la început de drum, care nu au nevoie să investească în soluții scumpe de gestiune și casă de marcat.



“Cheia dezvoltării noastre este integrarea cu diverse sisteme de livrări, furnizori sau contabilitate existente în piață, experiența facilă a utilizatorului și acces de pe orice tip de platformă în timp real. Pe aceasta ne vom concentra eforturile în următoarea perioadă”, afirmă Alexandru Mareş, cofondator al Ebriza.



Aceasta facilitează accesul comercianților la imprimante fiscale wireless, integrate cu soluţia lor, comerciantul operând cu o tabletă și o imprimantă, în acord cu normele în vigoare. “Urmărim de ceva timp evoluția Ebriza și am decis să investim, înțelegând potențialul acestei soluții și cunoscând valoarea echipei din spatele ei”, declară Radu Iuhas, founding partner la Risky Business.



Marcelus Suciu, cofinanţator în proiectul Ebriza, susţine că a ales să sprijine casa de marcat virtuală convins de eficienţa testată în restaurantele proprii. “Nu aş fi investit dacă nu am fi testat soluţia pe propriul business. În felul acesta am înţeles cum va arăta viitorul caselor de marcat în România şi este unul care merită sprijinit şi promovat 100%”, explică fondatorul reţelei Marty.



Ebriza.com este o casă de marcat virtuală, software as a service, compatibilă cu orice device şi accesibilă imediat, fără costuri de instalare. Risky Business este un fond de accelerare privat, pornit la Cluj-Napoca în ianuarie 2017, ce reuneşte peste 30 dintre cei mai proeminenţi antreprenori şi investitori din Transilvania.



Acesta investeşte în startup-urile selectate, având la dispoziţie 250.000 de euro pentru primul an de activitate. Acesta investeşte 20.000 de euro per startup, cu o participare de până la 100.000 de euro din partea investitorilor săi. Risky Business e primul program de accelerare din România ce investeşte în echipele selectate, având la dispoziţie 250.000 de euro pentru 2017.



Printre investitorii săi sunt Andrei Dunca, fondator LiveRail, companie achiziţionată de Facebook cu 500 de milioane de dolari, Sergiu Biriş, fondatorul Zonga & Trilulilu, Phillip Kandal, care şi-a vândut compania către Telenav cu 24 de milioane de euro, Corina Drăgoi (Liberty Global), Andreas Cser (investitor din Londra), Voicu Oprean (AROBS), Marcel Anghel (Qubiz.com), Călin Văduva (Fortech), fondatorii unora dintre cele mai mari companii IT din Cluj.



Risky Business a reuşit să atragă oameni de afaceri ca Dan Pitic (Perpetuum), Marcelus Suciu (Marty Restaurants), Simion Mureșan (Electrogrup), Andrei Trifan (Subway). Acesta este fondat de antreprenorii Radu şi Vlad Iuhas, Bogdan Colceriu, Jennifer Austin, Adrian Horotan.