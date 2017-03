Economie

NRCC – BRCC Night of the SMEs in Cluj – 5 motive sa participi la evenimentul din 23 martie

de Ziua de Cluj, 16 martie 2017, 13:45

Pe data de 23 martie 2017, Camera de Comert Olandeza in Romania (NRCC) si Camera de Comert Britanica Romana (BRCC) organizeaza in Cluj prima editie a evenimentului NRCC – BRCC Night of the SMEs, la Grand Hotel Italia.

Lansat in anul 2015 de catre NRCC, evenimentul este unul interactiv, dedicat persoanelor din top managementul companiilor mici si mijlocii si propune un concept inovativ: o cina ce ofera oportunitati de a crea noi conexiuni de afaceri si, in acelasi timp, de a descoperi informatii de actualitate, in domenii-cheie pentru dezvoltarea unei companii.

Anul acesta www.priaevents.ro este partener al NRCC - BRCC Night of the SMEs in Cluj.

Cina va include 4 segmente a cate 25 de minute, petrecute de fiecare invitat la masa unei companii diferite (key-topic provider), alese in functie de interesul pentru un anume domeniu. Astfel, intr-un cadru restrans, participantii au oportunitatea sa afle direct de la specialisti cu vasta experienta, ultimele noutati, bune practici si sfaturi personalizate, adresate chiar provocarilor intampinate in activitatea zilnica a propriilor companii.



5 motive pentru a participa la acest eveniment interactiv!

• Poti alege 4 domenii de interes pentru compania ta pentru discutiile din timpul cinei (dintr-o lista de pana la 15 domenii de expertiza)

• Ai ocazia sa porti discutii individualizate la masa, centrate pe specificul companiei

• Interactionezi cu 100 de antreprenori si persoane cu putere decizonala din companii de tip IMM, membrii NRCC si BRCC, dar si companii externe, active in Cluj si nu numai

• Participi la o cina exclusiva, intr-o locatie de 5 stele (Grand Hotel Italia)

• Urmaresti in cadrul evenimentului NRCC Live Talk, un scurt interviu moderat de jurnalistul Lucian Mindruta, despre nevoile si provocarile unui IMM, dezbatute alaturi de un invitat special.

Lista sponsorilor confirmati pana in prezent include urmatoarele domenii expertiza, esentiale pentru un business de succes in 2017:

1) Asigurari - CMC Grup Broker de Asigurare

2) Bancar- ING

3) Fonduri Europene - Wise Finance Solutions

4) Gestionarea platilor internationale - Moneycorp Romania

5) HR & Recrutare- Lugera

6) IT Outsourcing - Telekom

7) Leasing Operational - Business Lease

8) Legal - Popovici, Nitu, Stoica & Asociatii

9) Sanatate - Medicover

10) Servicii de Business Travel - Eximtur

11) Taxe - TPA Romania

12 Training - Ascent Group

Lista este in continuare deschisa si include domenii precum Transport & Relocare, Real Estate, CRM, Vanzari & Negociere, Colectare creante, Managementul riscului comercial, Marketing. Pentru oportunitati de sponsorizare, va rugam sa ne contactati la info@nrcc.ro.

Taxe de participare: 350 lei / persoana pentru membrii NRCC si BRCC; 450 lei / persoana pentru companiile externe. Inregistrarile se pot face la info@nrcc.ro, pana pe data de 19 martie. Maxim 2 persoane per companie.

Partneri media ai evenimentului: Transilvana Business si Pria Events.



DESPRE NRCC

Fondata in anul 2006, Camera de Comert Olandeza in Romania (NRCC) este una dintre cele mai active camere bilaterale, avand ca obiectiv major promovarea relatiilor comerciale dintre cele tari si contribuind in mod activ la mentinerea Olandei pe primul loc in topul investitiilor straine directe in Romania. Astfel, NRCC faciliteaza crearea de noi conexiuni si parteneriate de afaceri intre membrii sai. NRCC este si membru activ in Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei, vorbind in numele membriilor si asigurandu-se astfel ca deciziile luate de autoritatile romane sustin dezvoltarea sectorului privat. Comunitatea NRCC include peste 180 de membri, din 20+ de industrii si orase precum Bucuresti, Cluj, Bacau, Brasov si Constanta (www.nrcc.ro).

DESPRE BRCC

Infiintata in 1998, BRCC este o organizatie independenta, detinuta in intregime de membrii sai, cu sedii in Londra, Bucureşti, Cluj si in curand Timisoara. Camera de Comert Britanica Romana are drept scop consolidarea si promovarea relatiilor de afaceri intre Marea Britanie si Romania. Cu peste 200 de membri activi, BRCC ofera sustinere in materie de resurse, informatii şi infrastructura, vitale pentru ca investitorii din Marea Britanie sa maximizeze oportunitatile care apar pe piata din Romania. In acelasi timp, ofera sprijin si companiilor romane sa faca afaceri in pietele deja existente in Marea Britanie. (http://www.brcconline.eu/)