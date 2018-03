Economie

NTT DATA desemnează o nouă structură de conducere pentru a accelera unificarea regiunilor EMEA și America Latină

de Ziua de Cluj, 06 martie 2018, 14:00

NTT DATA, Global IT Innovator, anunță o nouă structură de conducere pentru a accelera unificarea celor trei companii parte a NTT DATA Group care operează în regiunea EMEA și America Latină: NTT DATA EMEA, itelligence și everis.

Benito Vázquez, actualul CEO al everis, a fost numit deputy head al NTT DATA EMEA și America Latină, schimbare care va intra in vigoare imediat. Acest rol va furniza claritate în structura de conducere, fiind răspunzător pentru dezvoltarea și optimizarea business-ului în regiune, pe lângă accelerarea procesului de unificare. Vázquez va reporta direct lui Koji Ito, senior vice president și head al regiunii NTT DATA EMEA și America Latină.

NTT DATA anunță, de asemenea, că schimbările în noua structură de conducere vor intra în vigoare de la 1 Aprilie 2018.

Patrizio Mapelli, actualul CEO al NTT DATA EMEA, se va retrage din activitate și nu va mai avea nici o răspundere operațională. Compania i-a propus asumarea rolului de consultant senior, și de asemenea de președinte al NTT DATA Italia, roluri acceptate de acesta. Benito Vázquez va prelua rolul de CEO al NTT DATA EMEA.

Eduardo Serra va fi numit președinte al companiei everis, preluând rolul de la Fernando Francés, care se va retrage din companie. Fritz Holderlein, în prezent responsabil de business-ul firmei everis în EMEA, își va asuma rolul de CEO al everis, rol deținut anterior de Vázquez. Vázquez va face parte în continuare din board-ul de conducere al everis.

Norbert Rotter își va continua activitatea, ca și până în prezent, ca CEO al itelligence și al grupului NTT DATA Business Solutions.

Benito Vázquez a fost CEO-ul companiei everis din 2004. După preluarea companiei everis de către NTT DATA Corporation în 2014, Vázquez a continuat să conducă everis, crescând firma spaniolă de la un furnizor de servicii IT, la un partener respectat și de încredere din EMEA. Înainte de everis, Vázquez a deținut nenumărate roluri manageriale în mai multe companii.

"Doresc să le mulțumesc lui Fernando Francés și Patrizio Mapelli pentru stilul lor de management și leadership, pentru angajamentul și implicarea lor în creșterea business-urilor", spune Kaz Nishihata, representative director și senior executive vice president al NTT DATA Corporation. "Datorită realizărilor lor, suntem acum în momentul de a implementa următorul pas în dezvoltarea unei organizații unificate în EMEA și America Latină".

Koji Ito, senior vice president și head al NTT DATA EMEA și America Latină declară: "Suntem entuziasmați de energia, pasiunea și capacitatea de leadership, pe care Benito Vázquez le aduce cu sine în vederea accelerării unificării celor trei companii NTT DATA Group din regiune".

"Sunt foarte onorat să moștenesc un business atât de puternic, având o echipă de conducere puternică, experimentată și diversă din punct de vedere profesional", a spus Vázquez. "Este o oportunitate foarte mare să sprijin NTT DATA pentru a face următorul pas și să devină un partener de încredere pentru clienții noștri la nivel global. Cred cu putere că putem livra și mai multă valoare sub forma unei organizații unificate. Îmi ofer angajamentul deplin să realizez acest obiectiv, împreună cu colegii mei."

NTT DATA Romania, fostă EBS Romania S.A, este o companie NTT DATA. Înfiintată în 1988, NTT DATA are sediul la Tokyo și își desfăsoară activitatea în peste 40 de țări. Concernul furnizează servicii de primă clasă, de la consultanță și dezvoltare de sisteme până la outsourcing de servicii IT. Aflat în topul mondial al furnizorilor IT, NTT DATA este un partener inovativ, beneficiind de o rază de acoperire globală, dar și de competențe locale.

Cu o experiență de peste 17 ani, NTT DATA Romania s-a impus pe piața locală ca partener de succes în domeniul soluțiilor ERP, fiind totodată SAP Certified Value Added Reseller și furnizor al propriului produs ERP Clarvision.

Privind prin prisma clienților, succesul activității NTT DATA Romania se identifică cu firme de renume atât pe plan național cât și internațional, cum ar fi: BMW, Ford, Daimler, SAP AG, SAB Miller, Virgin Media, Volkswagen, Continental Automotive, Deutsche Bank, Itelligence, Delphi Packard, Delphi Diesel, Electrolux, Fujitsu Siemens și mulți alții.