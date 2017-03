Economie

O aplicaţie IT de Cluj, calificată la competiţia mondială Capgemini

de Ziua de Cluj, 03 martie 2017, 12:33

Aplicația TrustServista a fost înscrisă în concursul internațional Innovators Race 50, unul dintre cele mai mari din lume pentru startup-uri din lume, organizat de gigantul informatic Capgemini.

TrustServista, platformă software care poate determina originea și nivelul de încredere a știrilor online, finanțată printr-un grant Google, aparţine companiei clujene Zetta Cloud. Ea a fost lansată în versiunea Alpha la începutul anului și va fi prezentată în următoarele luni în cadrul unor evenimente de profil din Europa. Startup-ul clujean este singura companie românească prezentă în competiție.



"Participarea la concurs a unui produs software inovativ made in Romania asigură vizibilitatea necesară mediului de afaceri și antreprenorial românesc, în contextul unui climat economic global axat tot mai mult pe inovație. Cercetarea, patentele înregistrate și nivelul ridicat de inovație sunt singurele ingrediente ale unei rețete de succes a firmelor românești în străinătate. Şi alte startup-uri de IT din Cluj și România au posibilitate de a deveni extrem de vizibile și atractive pentru investitori și clienți prin participarea la evenimente și concursuri internaționale cum e Innovators Race 50", spune Emil Şteţco, directorul Zetta.



Innovators Race 50 este o competiție de prestigiu care celebrează viața fondatului Capgemini, Serge Kampf. Destinată startup-urilor din IT, Innovators Race 50 va selecta 50 de companii din cinci subdomenii, de la securitatea datelor la procese digitale, iar cinci dintre acestea vor fi premiate cu 50.000 de dolari şi prezentate în cadrul evenimentului VivaTech Paris, din iunie. Procesul de selecție se bazează pe votul unui juriu de specialitate și pe cel al publicului.