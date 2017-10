Economie

O firmă clujeană, amendată după afacerea „repartitorul”

de Ziua de Cluj, 05 octombrie 2017, 15:04

Consiliul Concurenţei a sancţionat 11 companii cu amenzi totale de 3,6 milioane de lei pentru încheierea unor înţelegeri anticoncurenţiale piaţa exploatării repartitoarelor de costuri pentru încălzire.

Autoritatea de concurenţă a constatat că trei companii (Ista România, Techem Energy Services şi Elsaco Brunata) s-au înţeles să îşi împartă piaţa, respectiv localităţile în care ofereau servicii de exploatare a repartitoarelor de costuri pentru încălzire, şi au fixat tarifelor aferente acestor servicii.



La înţelegerea de împărţire a pieţei naţionale a serviciilor de exploatare a repartitoarelor de costuri pentru încălzire a participat, pentru o perioada limitată, de aproape un an, şi Elsaco Electronic. Consumatorilor li s-a restrâns posibilitatea de a alege furnizorul, plătind tarife mai mari pentru serviciile prestate de companii.



În cadrul aceleiaşi investigaţii, Consiliul Concurenţei a constatat existenţa unei înţelegeri, pentru fixarea tarifului aferent serviciului de exploatare a repartitoarelor, între Elsaco Brunata, Techem Energy Services şi şapte parteneri ai acestora, Heat Energy Services, Cagero Instal, Laguna Serv, Ovila Com Cluj, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti, Regia Autonomă de Gospodărire Comunală şi Locativă Paşcani şi Electroval Sound.



Societatea clujeană are ca obiect de activitate administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract, a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 88.350 de lei şi un profit net de 45.367 de lei, conform statisticilor Ministerului Finanţelor Publice



Elsaco Brunata şi Techem Energy Services au pus la dispoziţia celor şapte parteneri software-ul de calcul al costului pentru încălzire şi au stabilit tariful pentru serviciul de citire şi repartizare a costurilor pe care urmau să îl plătească consumatorii.



Stabilirea tarifelor a vizat eliminarea concurenţei prin preţ şi creşterea tarifelor practicate în raport cu clienţii finali. Ista Romania şi Elsaco Brunata au recunoscut participarea la înţelegerea anticoncurenţială şi au beneficiat de o reducere a amenzii de 15% din partea Consiliului Concurenţei.