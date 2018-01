Economie

Off the Wall, prima victimă “revoluției fiscale”. Se închide restaurantul canadian din Cluj

de Calin Poenaru, 23 ianuarie 2018, 10:38

Unicul restaurant cu profil canadian din oraș se va închide peste o săptămână, la trei ani de la inaugurare. Investitorii străini spun că schimbările legislative apărute în cascadă în România le-au bulversat afacerea pe care nu o mai pot ține în viață.

Investitorii din Piața Muzeului se bazau pe produsele locale și pe specificul multinațional al Clujului / Foto: Off the Wall

“Cu tristețe vă anunțăm că restaurantul Off the Wall se va închide în 31 ianuarie 2018. A fost o plăcere și o onoare să vă servim timp de trei ani și jumătate, timp în care toată echipa a pus multă pasiune și suflet în toate meniurile ”off the wall” pe care le-am pregătit pentru voi.

Am dorit să vă introducem în bucătăria canadiană, arătându-vă că în Cluj se poate mânca bine cu ingrediente fresh, de la piață, fără microunde sau semipreparate și ne place să credem că am reușit să vă convingem că fresh e întotdeauna mai bun.

Am dorit să fim locul unde prietenii se adună la o bere artizanală și un burger bun, creând amintiri plăcute care îi vor face să se întoarcă mereu cu plăcere... un loc confortabil, fără pretenții, cu ospătari prietenoși și glumeți, un loc ca acasă.

Din păcate, schimbările fiscale introduse de guvern anul trecut au pus în încurcătură multe afaceri mici, printre care și pe noi. Din 1 ianuarie 2018 au apărut alte schimbări, mult mai brutale, care din păcate ne împiedică să ne continuăm activitatea.

Sperăm că ne veți accepta propunerea de a veni să vă bucurați de un ultim burger, fried pickle, kalbi ribs și/sau o bere artizanală românească înainte să ne închidem ușile... Mulțumim pentru susținerea de până acum! Fără voi n-am fi putut să ne vedem visul realitate!”, a transmis conducerea Off the Wall.

Clienților nu le vine să creadă

Anunțul a provocat numeroase reacții pe rețelele de socializare. “Îmi pare rău să aud asta, ați fost unici în Cluj ați introdus ceva diferit; păcat, locul vostru trebuia să rămână în gastronomia clujeană. Vă doresc tot binele din lume”, menționează Brigitta Hegedüs. “Aș veni la un ultim burger și un poutine dacă n-aș fi așa departe. Pot doar să sper că experiența adunată de personal să se transmită mai departe spre noi locuri faine în Cluj”, spune Dacian Groza.

“Păcat că nu încercați să mergeți mai departe. Un astfel de loc nu trebuie să dispară așa ușor", susține Lucian Cuibus. ”Nu o să ajung în țară până în iulie, speram să vin la voi. Sunt mândră că am făcut parte din echipa Off the Wall. Ne vedem în iulie, indiferent unde sunteți”, spune Rob Hajdu.

Situat în zona Pieței Muzeului, restaurantul a fost înființat de către doi investitori străini pasionați de gastronomie. Conceptul era unul nord-american, iar meniurile se schimbau sezonier. Numele restaurantului venea de la dorința de crea un spațiu neconvențional.

Înființat în 2015, an în care Cluj-Napoca a devenit Capitală Europeană a Tineretului, localul se adresa îndeosebi oamenilor de afaceri și străinilor care vizitează orașul, dar și familiștilor, fiind frecventat îndeosebi de turiști sau expați.

Studiul de piață, desființat de realitatea românească

Unul dintre proprietari, Oliver Ryffel, era un elvețian care a trăit în Canada, atras de potențialul Clujului, în special de multiculturalitate. “Vrem să ne întoarcem la rădăcini, la gust. E un avantaj că nu avem competiție din punctul de vedere al specificului, dar produsele românești sunt fantastice. Aveți o carne de vită foarte bună, iar noi avem istorie în domeniu și știm să o gătim corespunzător”, spunea Ryffel, la inaugurare.

Celălalt investitor era Tayler Adams-Gladue, chef în Canada, specializat în bucătăria franțuzească. Studiul de piață realizat inițial de către cei doi antreprenori releva faptul că planul de afaceri este viabil. Restaurantul se află în Piața Muzeului, pe strada Georges Clemenceau nr. 3, într-o clădire deținută de biroul de arhitectură Planwerk. Investiția a fost realizată din fondurile proprii ale celor doi investitori.

Legi care dau peste cap și investitorii, și angajații

La finele anului trecut, guvernul a decis, prin ordonanţă de urgenţă, trecerea contribuțiilor sociale (asigurări sociale şi de sănătate) de la angajator la angajat, dar și aplicarea split TVA. Pe de altă parte, persoanele care obțin venituri din venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii sau venituri din alte surse erau obligate să depună, până în 31 ianuarie, formularul nr. 600, prin care să arate ce venituri au obţinut în 2017 sau cred că vor obţine anul acesta pe lângă salarii, astfel încât fiscul să calculeze ce contribuţii sociale au de plătit.