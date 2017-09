Economie

Olandezii de la Van Wijk îşi cumpără 16 maşini prin programul Rabla

de Ziua de Cluj, 22 septembrie 2017, 11:07

Societăţile clujene EVW Holding şi Napochim sunt cele mai mari beneficiare din judeţ ale sesiunii de toamnă a programului guvernamental de înnoire a parcului auto. Ele îşi vor achiziţiona 22 de maşini noi pentru care vor primi de la stat 150.000 de lei.

Ca urmare a aprobării dosarelor de finanțare în ședința comitetului de avizare, Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat listele cu persoanele juridice acceptate în programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional (Rabla), în programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente energetic (Rabla Plus) și cu persoanele fizice aprobate în cadrul programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Casa Verde).



Listele cu persoanele juridice aprobate în cadrul Rabla și Rabla Plus, precum și cele cu persoanele fizice acceptate în cadrul Casa Verde au fost publicate pe site-ul AFM. În această etapă, pentru Rabla au fost acceptate 264 de dosare pentru 504 autovehicule. Pentru Rabla Plus au fost acceptate 21 dosare pentru 82 autovehicule, dintre care 39 pur electrice și 43 electrice hibride.



Agenţii economici din Cluj cu dosare aprobate sunt EVW Holding (104.400 lei, 16 autovehicule), Napochim (45.000 lei, 6 autovehicule), Dumas Servimpex (15.000 de lei, 2 maşini), Clar Import Export (13.000 lei, 2 maşini), Transnordic Service (9.200 de lei, 1 maşină), Hiperion Servcom, Coramet Colegiul Tehnic Turda (câte 7.500 lei, 1 maşină), Carboref, Lomilux, Izoref Construcţii, Pablo Impex, Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca (câte 6.500 lei, 1 maşină).



Persoanele juridice care au fost acceptate în programe se pot adresa unuia dintre producătorii sau dealerii auto validaţi în programele Rabla şi Rabla Plus 2017. De asemenea, persoanele juridice interesate pot depune dosare de acceptare în cadrul Rabla și Rabla Plus până în 29 septembrie. În cadrul Casa Verde – persoane fizice au fost aprobate 395 cereri de finanțare.