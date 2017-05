Economie

Olguţa Vasilescu, despre plafonarea indemnizaţiei de creştere a copilului: Va opri o „industrie”

de mediafax, 09 mai 2017, 14:46

Ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, a precizat, marţi, că plafonarea indemnizaţiei de creştere a copilului va opri o „industrie” a celor care au bulversat sistemul şi au pus statul în situaţia de a le plăti sume foarte mari.

Ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, a mai adăugat că opţiunea sa personală pentru plafonul indemnizaţiei de creştere a copilului este de 8.000 de lei/lună, menţionând că aceasta ar fi cea mai bună variantă.

„Este de fapt o înşelătorie a statului român, ceea ce sigur că nu putem să acceptăm. Beneficiarii în plată în luna martie - până la 1.233 lei, sunt 108.438 de beneficiari, deci cei mai mulţi. Între 1.234 - 3.400 lei sunt 39.700, între 3.400 - 5.000 lei sunt 5.478, între 5.000 - 10.000 sunt 3.504, iar peste 10.000 sunt 623. Cu această plafonare pe care o vom face nu vom afecta foarte multe persoane din România, dar în mod clar, cei care au bulversat sistemul şi ne-au pus să plătim astfel de sume vor trebuie să se limiteze la ceea ce le permitem", a spus Olguţa Vasilescu.

Ea a arătat că după scoaterea plafonului de 3.400 de lei, cât era în 2016, sistemul s-a transformat într-un „haos".

„Anul trecut era 3.400 lei această sumă, după care s-a scos efectiv plafonul şi a devenit un haos generalizat. Să iei 35.000 euro timp de doi ani de zile de la statul român doar pentru că ai un copil în creştere este mult prea mult. Nu există aşa ceva în toată această lume. Am spus că se transformă într-o industrie pentru că, faţă de anul trecut unde până la jumătatea anului am plătit o sumă, aceeaşi sumă de bani am plătit-o acum în primele trei luni de zile", a adăugat ministrul Muncii.

Ministrul Muncii optează pentru un plafon de 8.000 lei pentru indemnizaţia de creştere a copilului

„Deocamdată analizăm, între 5.000 şi 10.000 lei va fi (plafonul, n.r.). Aşa cum v-am spus, sunt foarte puţine persoane care vor fi afectate, dar în mod cert vom opri o industrie", spus ministrul Muncii.

Olguţa Vasilescu a arătat, însă, că opţiunea ei vizează un plafon de 8.000 de lei.

„Probabil că cea mai potrivită variantă va fi undeva la 8.000 lei, care este o sumă foarte corectă", a spus ministrul Muncii.