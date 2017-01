Economie

Omul de afaceri Dorel Goia şi-a luat director de la Emerson

de Calin Poenaru, 17 ianuarie 2017, 14:00

Compania Teraplast a informat acţionarii şi potenţialii investitori cu privire la faptul că va avea din 16 ianuarie un nou director general, în persoana lui Mircea Hoţoleanu. Alexandru Stănean, care era interimar în această funcţie din 2014, va coordona începând de anul acesta activităţile de export ale grupului.

Milionarul clujean a recrutat un manager cu experienţă în domeniul industrial

Hoţoleanu s-a alăturat echipei grupului în octombrie 2016, când a fost numit membru în Consiliului de Administraţie al Teraplast, funcţie pe care o va păstra. Acesta are un doctorat în inginerie şi în ultimii şapte ani a deţinut funcţia de director al Centrului de Inginerie al Emerson Cluj. Hoţoleanu are o experienţă de 20 ani în domeniul industrial, iar în perioada 2001-2009 a deţinut funcţii de conducere în mai multe companii industriale din Finlanda.



„În perioada următoare ne vom concentra cu preponderenţă pe dezvoltarea de noi produse şi pe creşterea calităţii produselor existente. Avem un centru de cercetare şi dezvoltare care va avea o contribuţie importantă în nouă strategie şi în plus, Grupul dispune de facilităţi tehnologice moderne care pot susţine dezvoltările vizate în următorii ani. Teraplast are de îndeplinit angajamente luate în faţă acţionarilor şi am încredere că împreună cu echipa pe care o voi conduce vom avea rezultatele pe care ni le propunem”, a menţionat Mircea Hoţoleanu.

Afaceri extinse în străinătate



O componentă importantă a strategiei de business a grupului va fi dezvoltarea exporturilor. În acest context, grupul a creat funcţia de director export, coordonată de Alexandru Stănean. „În ultimii trei ani grupul şi-a dezvoltat constant prezenţa pe pieţele externe, astfel că în primele nouă luni din 2016 acest indicator reprezintă peste 20% din cifra de afaceri consolidată. În 2017 ne propunem că exporturile să ajungă la 25% din cifra de afaceri a grupului Teraplast”, a precizat Stănean.



Consiliul de Administraţie al Teraplast l-a mandatat pe preşedintele Dorel Goia să negocieze şi să semneze contractul de mandat ce va fi încheiat de Teraplast cu directorul general nou desemnat, precum şi actul adiţional de încetare a contractului de mandat încheiat de societate cu directorul general adjunct.



Administratorii producătorului de tubulatură şi tâmplărie din PVC Teraplast Bistriţa a decis înfiinţarea unei companii în Serbia, ca parte din strategia companiei de a creşte valoarea exporturilor. Aceasta va fi o societate cu răspundere limitată, cu un capital social total de 10.000 de euro, aportul la constituirea capitalului social fiind exclusiv în numerar şi urmând a fi integral vărsat la data constituirii.

La Casa, noul business al lui Goia



Acum societatea activează în Parcul Industrial Teraplast Bistriţa, pe 20 ha. Grupul include societatea Teraplast, subsidiarele Plastsistem, Teraglass (din 2015), Teraplast Moldova, Teraplast Logistic (din 2016), Politub (entitate controlată în comun). Cel mai mare acţionar al Teraplast este omul de afaceri clujean Dorel Goia, cu 46,7% din capitalul social. O altă companie din domeniul construcțiilor la care Goia este acționar, ACI Cluj, a fost premiată la Cannes, de Europe Business Assembly of Oxford pentru diversitatea și complexitatea lucrărilor executate.

Dorel Goia este cotat cu o avere de 55 de milioane de euro în Topul Capital. Omul de afaceri clujean în vârstă de 63 de ani mai controlează afacerile La Casa (reţea de panificaţie şi restaurante), Maestro Business Center (centru de afaceri), are deţineri pe piaţa de capital şi investiţii imobiliare.

Emerson vinde din divizii

Grupul american, cu fabrici la Cluj şi Oradea, a vândut anul trecut diviziile Leroy-Somer şi Control Tehniques către japonezii de la Nidec Corporation, într-o tranzacţie de 1,2 miliarde de dolari, ce include şi o parte din operaţiunile din România. „Sunt 150 de angajaţi ce lucrează pentru Leroy-Somer în Cluj şi 215 pentru Leroy-Somer şi Control Tehniques în Oradea“, au declarat oficialii companiei. Emerson SRL era în 2015 în primii cinci angajatori din Cluj, cu 2.318 de salariaţi. Compania avea afaceri de 692 de milioane de lei şi un profit net de 19,6 milioane.