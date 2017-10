Economie

OUG pentru majorarea punctului de pensie, discutată săptămâna viitoare la Guvern

de mediafax, 24 octombrie 2017, 09:27

Ministrul Muncii a anunţat, luni, că Guvernul va discuta în şedinţa de săptămâna următoare o ordonanţă de urgenţă elaborată de minister, care prevede majorarea punctului de pensie, în 2018, la 1100 lei şi creştere pensiei sociale minime la 640 lei, precizând că legea pensiilor este un "pic amânată".

Publicitate

"Legea este un pic amânată, în sensul că acum se fac toate calculele necesare, dar asta nu însemnă că anul viitor nu vor fi creşteri de pensii pentru români. Noi, la ora actuală, suntem în lucru cu elaborarea unei ordonanţe de urgenţă, care chiar astăzi a ieşit din minister şi este în avizare la Finanţe. Săptămâna viitoare urmează să primească şi avizul Consiliului Economic Social şi să intre în şedinţa de Guvern. Această OUG se referă la majorarea punctului de pensie pentru anul viitor la 1100 lei şi, de asemenea, la creşterea pensiei sociale minime la 640 lei, cum scrie în programul de guvernare", a declarat Lia Olguţa Vasilescu la RTV.

Ministrul Muncii a precizat că ordonanţa a fost cerută de la cabinetul premierului Mihai Tudose în urmă cu două săptămâni, ultimul aviz aşteptat fiind al Ministerului Justiţiei, urmând să intre "în şedinţa de guvern de săptămâna următoare".

"Este conform programului de guvernare, sunt mai multe ordonanţe cerute. E vorba şi de salariul minim pe economie care trebuie să crească, mai multe corecţii pe care le avem de făcut", a mai spus ministrul.

În ceea ce priveşte Legea pensiilor, Lia Olguţa Vasilescu a precizat că aceasta aduce corecţii, nu creşteri, făcând referire la cazul tinerei care nu îşi va încasa pensia de invaliditate pentru că a obţinut bani după publicarea unui volum de poezii.

"Ce se discută în Legea pensiilor nu e prevăzut în programul de guvernare, sunt corecţiile necesare la legilslaţia în vigoare. Am văzut zilele acestea mediatizat un caz al unei tinere care avea o pensie de invaliditate şi căreia i s-a supendat pensia pe o perioadă de o lună pentru că a mai făcut venituri din vânzarea unei cărţi. Prin noua lege a pensiilor, toate aceste lucruri nu vor mai fi posibile. Noi lucrăm pe o lege asumată de Guvernul Emil Boc, fără să fi fost în niciun fel amendată de Parlamentul României la vremea respectivă, care are nevoie de foarte multe corecţiii. Tocmai pentru că nu vrem să greşim sub nicio formă şi să ieşim cu o lege foarte bună, am zis că este bine să o mai ţinem în analiză", a spus ministrul.

Olguţa Vasilescu susţine că se lucrează de o lună la proiectul de buget pentru anul 2018, precizând că "nu sunt probleme să nu fie bani prinşi pentru pensii sau salarii."

În ceea ce priveşte informaţiile apărute în spaţiul public, privind o posibilă demisie, Olguţa Vasilescu a spus: "Nu mi s-a cerut demisia. (..) Nu există nemulţumiri, nu am auzit pe nimeni de nemulţumiri. (..) Această lege corectează o lege care este proastă. Un exemplu, această domnişoară care este suficient de bătută de soartă ca să o mai supere şi statul român".