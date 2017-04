Economie

Pachetul « Azi Pe + » de la BRD. O surpriză placută adresată managerilor, profeşioniştilor de top şi întreprinzătorilor din Cluj.

de Ziua de Cluj, 06 aprilie 2017, 18:13

Oraşul Cluj-Napoca îşi consolidează statutul de « magnet » pentru investitorii din diverse domenii, care vin spre vestul României atraşi atât de facilităţile investiţionale, cît şi de avantajele unei forţe de muncă înalt calificate, educate şi vorbitoare de limbi străine din zonă.

Publicitate

Însă ceea ce diferenţiază capitala istorică a Transilvaniei este spiritul antreprenorial, care pare să-şi fi construit la Cluj un adevărat muzeu în aer liber.

Prezenţa parcurilor industriale Tetarom a adus la Cluj companii de anvergură europeană sau mondială, însă pe lîngă acestea, uneori şi ca furnizori, s-au născut multe afaceri antreprenoriale, de cele mai multe ori în tehnologie, fie că vorbim despre IT sau despre alte domenii relevante din tehnologie.



Conform datelor statistice, după Bucureşti, Clujul deţine a doua cea mai mare concentrare de salariaţi cu venituri mai mari de 10.000 lei brut, la nivelul anului 2015 fiind peste 4.000 salariaţi în această situaţie. La nivel de cifră de afaceri judeţul se află în top 5, cu 10,4 mld. Euro (3,81 % din cifra de afaceri totală a companiilor din România). Altfel, într-un top realizat de revista Forbes, Clujul se afla pe locul 2 într-un clasament care repertoriază cele mai bune oraşe pentru afaceri din România, după Timişoara şi înaintea Bucureştiului.



BRD a creat recent o ofertă dedicată acestei categorii de clientelă cu venituri importante , sub forma a două pachete de servicii "Pachetul Azi Pe + " având la baza două tipuri de carduri premium la alegere, Gold sau Platinum. Pentru clienţii cu venituri încasate recurent în BRD şi superior pragului de 8.000 lei/luna, aceste pachete sunt oferite gratuit.

"Cu « Azi Pe + » dorim să oferim cele mai competitive condiţii clienţilor noştri şi să încurajăm totodată şi clienţii altor bănci să descopere aceste beneficii", spune Călin Cojocaru, directorul retail al structurii regionale BRD Cluj.



Pachetele Azi Pe + Gold si Platinum includ pe lângă cardul premium, conturile curente şi de economii, aplicaţiile de internet şi mobile banking, precum şi toate operatiunile de cont curent realizate online sau la ATM-uri/ROBO. Deţinătorii pachetelor beneficiază totodată şi de gratuităţi sau discounturi la alte produse opţionale (carduri de credit, asigurări) precum şi la toate creditele din oferta băncii.

« Accesul gratuit în lounge-urile aeroporturilor din Cluj şi Timişoara sau în saloanele lounge din cele mai importante aeroporturi internaţionale prin parteneriatul cu Mastercard - Priority Pass precum şi serviciile exclusive de tip Concierge sunt doar cateva din elementele ce ne diferenţiază astăzi în piaţă» completează directorul regional retail al BRD.



Acestea nu sunt însă singurele beneficii adresate clienţilor BRD. "Am lansat, în premieră în România, aici, la Cluj, un nou canal de comunicare video cu clienţii prin intermediul aplicaţiei Skype. Acum este în faza pilot, motiv pentru care îl testăm împreună cu clienţii din zona IT". Prin acest canal, specialiştii IT pot obţine rapid informaţii despre produsele noastre - credite imobiliare, carduri de credit, pachete dedicate salariaţilor din IT şi multe altele - fără a se mai deplasa la sediile noastre, economisind astfel timp.

Pentru o programare, este suficient să trimită un mesaj cu datele de identificare la adresa videoconsilierecluj@brd.ro, iar noi îi vom contacta de îndată pentru stabilirea orei şi zilei apelului video", povesteşte Călin Cojocaru.

(advertorial)