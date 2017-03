Economie

Patronii din Ardeal: „N-au făcut autostrada în 27 de ani, ne vom ocupa noi"

de Calin Poenaru, 23 martie 2017, 10:11

Liderii organizaţiilor oamenilor de afaceri din regiune se vor implica în marile proiecte de infrastructură ale ţării şi în eliminarea legilor care le pun beţe în roate. Clujul va fi locul ideal de investit în România, susţin aceştia.

Şoseaua de mare viteză care leagă Ardealul de Ungaria, un proiect greu de finalizat / foto: peundemerg.ro

„De anul trecut am luat poziţie faţă de proiectul Autostrăzii Transilvania, am fost şi la Gilău, am fost şi la Borş. Este evident că în 27 de ani statul român nu a reuşit să facă o infrastructură rutieră adevărată şi nici nu dă semne că este capabil de aşa ceva. Tocmai de aceea vom propune prezenţa unor specialişti din mediul de afaceri în structurile de decizie.

Dacă fiecare patron va bate la uşa unui primarului, prefectului sau altui şef de instituţie, nu vom avea nicio şansă, numai dacă ne vom alia noi între noi vom fi respectaţi. În Bihor, judeţ de unde provin eu, de şapte ani nu se mai face nimic fără organizaţiile patronale”, a anunţat, la Cluj, Ioan Lucian, preşedintele Uniunii Naţionale Patronatului Român (UNPR).

Oamenii de afaceri din Transilvania au început de anul trecut să facă demersuri asupra constructorului şi a beneficiarului, Compania de Autostrăzi, să finalizeze porţiunea care leagă Ardealul de Vestul Europei, întâlnindu-se pentru urgentarea tronsonului Suplacu de Barcău – Borş cu consorţiul spaniol Corsan - Corviam Construccion.

Proprietarii de firme, sufocaţi de controale



Întreprinzătorii clujeni vor să elimine sau să modifice barierele legislative care le blochează afacerile. „Doar în materie de raporturile de muncă, un investitor trebuie să ţină seama de peste 1.000 de reglementări, fapt care are consecinţe dezastruoase asupra firmelor. Sunt 87 de sancţiuni pe linie de inspecţia muncii, este un exces de reglementare.

Întreprinderile mici şi mijlocii din România au în medie 2,4 salariaţi, iar în activitatea firmei un om trebuie să aibă noţiuni de protecţia muncii, resurse umane, mediu. Se dau amenzi de 5.000 de lei unor firme cu capital social de 200 de lei, iar acestea sunt apoi anulate de instanţe. E evident că există o disproporţie între sancţiuni şi situaţia firmei”, constată Augustin Feneşan, liderul Asociaţiei Patronilor şi Meseriaşilor Cluj.

Pregătim absolvenţi pentru nimic



„De obicei organizaţiile patronale fug de oficialităţi pentru că politicul îşi bagă coada unde nu trebuie. În această instituţie noi nu facem politică, dar aceasta nu înseamnă că nu susţinem politici, chiar dacă se schimbă guverne. Am colaborat şi cu guvernul precedent, colaborăm şi cu cel nou. Luăm atitudine când se constată că există blocaje legislative sau reglementări care nu ajută, sesizăm mai departe instituţiile de decizie.

Doar patronatele ştiu ce greutăţi au, ce forţă de muncă trebuie să pregătim. Nu putem să lăsăm totul pe Ambasada Austriei sau pe Bosch care vin să ne facă la Cluj şcoli profesionale. Inspectoratul Şcolar are vina lui: la Turda se pregătesc absolvenţi de chimie în condiţiile în care această industrie nu mai există acolo de 10 ani”, susţine prefectul Clujului, Gheorghe Vuşcan.

Vor monitoriza şedinţele de consiliu local şi judeţean



11 organizații patronale și asociații profesionale din Cluj au semnat un acord de parteneriat la nivel județean, ce vizează coalizarea mediului de afaceri, după un prim demers iniţiat de UNPR în Bihor. Din noua coaliţie mai fac parte Asociația Femeilor de Afaceri Cluj, Asociația Patronilor și Meseriașilor, Uniunea Generală a Industriaşilor din România, Liga Întreprinzătorului Român, Cluj IT Cluster, Colegiul Medicilor Cluj, Asociația Meseriașilor de Top, Patronatul Român, Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din IMM Cluj, Colegiul Farmaciștilor Cluj.



Acordul prevede direcții comune pentru eficientizarea sprijinului acordat firmelor private din județ, informare reciprocă și reprezentare comună la dezbaterile consiliilor local și județean privind mediul de afaceri, acțiuni comune care să ducă la dezvoltarea mișcării patronale din Cluj. UNPR este prima confederație patronală înființată în România și are scopul de a ocroti interesele patronilor mici și mijlocii din domeniile servicii, comerț și producție.



Clujul, magnet pentru tineri



„Aici există cel mai bun mediu antreprenorial din România, Clujul a devenit un pol de atractivitate investiţională, de atragere a capitalului străin, a companiilor multinaţionale. Este al doilea centru universitar al ţării, iar Facultatea de Ştiinţe Economice are un rol important. Tehnologia informaţiei generează investiţii aici, iar mulţi dintre tinerii veniţi din toată Transilvania vor să îşi găsească loc de muncă la Cluj”, remarcă Mihaela Rus, preşedintele AFA.