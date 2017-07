Economie

„Pe şantierul Autostrăzii Sebeş – Turda am găsit prea puţini oameni” FOTO

de Calin Poenaru, 21 iulie 2017, 13:36

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a depistat un personal insuficient pe şantierul viitoarei Autostrăzi Sebeş – Turda, inclusiv cel care trebuie să supravegheze buna execuţie a lucrărilor din teren şi promite că va lua măsuri.

Ministrul Transporturilor a sosit neavertizat pe şantierul A10 / foto: Facebook - Răzvan Cuc













"O nouă zi, noi provocări! Împreună cu şeful de la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Ştefan Ioniţă, am inspectat stadiul execuţiei la Autostrada Sebeş - Turda. Chiar dacă lucrurile au evoluat faţă de situaţia pe care am găsit-o în aprilie, sunt convins că mobilizarea ar putea fi mult mai bună pe tronsoanele 1 şi 2.



Am găsit prea puţini oameni pe şantier, deşi vremea este bună pentru construcţii. Culmea este că de pe teren nu lipseau doar muncitorii, ci şi angajaţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Cluj. Cu siguranţă, un astfel de incident nu se va mai repeta. Am cerut angajaţilor de la Transporturi, care asigură supravegherea lucrărilor pe teren, să fie mereu la datorie, pe şantiere!



Mă bucur că lucrările pe loturile 3 şi 4 ale autostrăzii sunt în grafic, iar constructorii ne-au asigurat că vor fi date în folosinţă la finele acestui an. Autostrada Sebeş - Turda se regăseşte în programul de guvernare PSD şi este vitală pentru asigurarea legăturii dintre Coridorul IV Pan-European şi Autostrada Transilvania", a relatat Răzvan Cuc, pe pagina sa din reţeaua de socializare Facebook.

Materiale slabe, lucrări executate prost



Un control inopinat al CNAIR pe tronsonul care va lega municipiile Sebeş (Alba) şi Turda (Cluj) a dezvăluit calitatea proastă a materialelor cu care se lucrează. „Principalele probleme identificate au fost calitatea slabă a materialelor, mobilizarea insuficientă a constructorilor şi calitatea neconformă a unora dintre lucrările executate. Au fost emise rapoarte cu problemele constatate şi s-au dispus măsuri contractuale de remediere”, conform CNAIR.



Iniţial toate loturile de la A10 au avut ca termen de dare în folosinţă 2016, dar s-au produs întârzieri din cauza lipsei avizelor obligatorii pentru construire. Sebeş - Turda însumează 70 km şi va costa peste jumătate de miliard de euro, proiectul fiind împărţit în patru loturi.



Licitaţia pentru lucrările la lotul 1, de 17 km, ce porneşte de la intrarea pe autostradă în Sebeş până la Pârâul Iovului, a fost câştigată de asocierea Impresa Pizzarotti (Italia) şi Pomponio Construcţii, care va încasa 541,7 milioane de lei, fără taxa pe valoarea adăugată (TVA), iar lucrările pentru lotul 2, de 24,2 km, de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud, de asocierea Aktor (Grecia) - Euroconstruct Trading 98 pentru 549,3 milioane.



Acordul pentru lotul 3, de 12,4 km, de la intrarea în Aiud până la nodul de la Decea, a fost atribuit asocierii italiene Tirrena Scavi - Societa Italiana per Condotte d'Acqua şi costă 420,5 milioane de lei, fără TVA, iar al patrulea tronson, de 16,3 km, de la nodul Decea până în Turda, va fi construit de PORR Construct - PORR Bau (Austria) în baza unui contract de 470 de milioane.