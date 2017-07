Economie

Petroliştii o dau pe electric. MOL îşi face reţea de încărcare pe bani europeni

de Ziua de Cluj, 10 iulie 2017, 11:58

O reţea de 40 de staţii de încărcare a maşinilor electrice şi hibrid va fi realizată în România în cadrul grupului MOL, cu ajutorul fondurilor venite de la Comisia Europeană (CE).

CE a anunţat că proiectul NEXT-E a fost selectat pentru a primi fonduri prin intermediul mecanismului pentru interconectarea Europei (CEF), cu o cofinanţare recomandată de 18,84 milioane de euro pentru dezvoltarea unei reţele de încărcare a vehiculelor electrice.

Prin intermediul proiectului NEXT-E vor fi instalate 222 de staţii standard de încărcare rapidă (50 kW) şi 30 ultrarapidă (150-350 kW), creând o infrastructură pentru încărcarea vehiculelor electrice în România, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Croaţia. Proiectul a fost selectat dintre 152 de proiecte din domeniul transporturilor, numărul iniţial al proiectelor fiind 349, cu o sumă totală solicitată pentru cofinanţare CEF de 7,5 miliarde de euro.



Consorţiul este alcătuit din companiile din cadrul grupurilor E.ON şi MOL, Hrvatska (Croaţia), Petrol (Slovenia, Croaţia), Nissan, BMW. În Romania vor fi instalate 40 staţii de încărcare rapidă. 19 staţii vor fi instalate de către E.ON Energie România, cu 1 milion de euro, iar 21 de MOL România. Staţiile rapide vor fi amplasate în perimetrele unităţilor din reţeaua MOL.



„Acesta este doar începutul proiectului E-Mobility. Pe lângă faptul că reprezintă un model de business de viitor, este şi o iniţiativă care are o puternică legătură cu eforturile de protejare a mediului înconjurător, subiect luat tot mai serios în considerare şi în România”, a declarat Frank Hajdinjak, directorul E.ON România.



În cadrul proiectului se va realiza un studiu complex de e-mobilitate, care va indica cea mai bună strategie şi cele mai eficiente abordări din punctul de vedere al costurilor, infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice şi prestării de servicii, în vederea impulsionării utilizării de vehicule electrice în regiune, conectând astfel ţările din Europa de Vest cu cele din zona de coeziune a proiectului.



Planurile detaliate de reţea şi studiile vor fi urmate de un proiect pilot în două etape: montarea de încărcătoare rapide şi de ultrarapide, care vor rezulta într-un plan final de implementare la nivel regional a vehiculelor electrice şi într-un plan etapizat. Activităţile au început în 2017, prin lansarea unor activităţi cu întindere pe mai mulţi ani, fiind planificate a se încheia până la 31 decembrie 2020.



NEXT-E a fost selectat pentru acordarea de fonduri de către Agenţia Executivă de Inovaţie şi Reţele (INEA) a Comisiei Europene, prin intermediul solicitării de propuneri lansate în 13 octombrie 2016. Investiţia are loc în cadrul CEF. CE propune să se investească 2,7 miliarde de euro în 152 de proiecte cheie de transport în sprijinul unei mobilităţi competitive, curate şi conectate în Europa.



E.ON România a instalat deja mai multe staţii de încărcare a autovehiculelor electrice şi a început un program de completare a propriei flote cu maşini cu emisii zero. Trei autovehicule electrice au intrat recent în flota companiei. E.ON a preluat fostele societăţi de stat din domeniile gaze şi energiei electrică din România şi desfăşoară activităţi în 20 de judeţe din jumătatea de nord a ţării, cu 3,1 milioane de clienţi. În ultimii 11 ani, a investit în România 1,4 miliarde de euro.



MOL este o companie internațională cu sediul în Budapesta, operaţiuni în 30 de ţări, 25.000 de angajaţi. Grupul MOL controlează patru rafinării şi două unităţi petrochimice în Ungaria, Slovacia și Croaţia. Compania are o reţea de 2.000 de benzinării în 10 țări, din care 200 în România.



Staţii electrice de la Cluj: la magazine, birouri şi hoteluri



Puncte de încărcare pentru maşini "eco" au fost amplasate, la Cluj-Napoca, în parcările de la hipermarketurile Kaufland Mărăşti şi Cora, complexele de birouri Liberty Technology Park şi Novis Plaza, hotelurile Univers T şi Lol et Lola sau sediile Romstal. Primăria Cluj-Napoca vrea să înfiinţeze staţii de încărcare în parcările sale de pe Moţilor şi Piaţa Unirii, dar şi în noile parkinguri pe care le are în vedere în cartiere, unul dintre criteriile formulate fiind ca acestea să aibă cel puţin două prize, cu încărcare lentă şi rapidă. Investiţia într-o asemenea staţie se cifrează între 1.000 şi 30.000 de euro, în funcţie de viteza de încărcare.