Economie

Poşta a livrat 15.000 de colete pe zi de Black Friday

de Ziua de Cluj, 29 noiembrie 2017, 10:16

Compania Naţională Poşta Română (CNPR) a triplat numărul de colete livrate de Black Friday, în parteneriat cu Emag, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.



„Am reuşit să livrăm peste 120.000 de colete clienţilor. Numai în Bucureşti am livrat 35.000 de produse. Este un semnal foarte bun, care ne arată creşterea interesului pentru serviciile Poştei Române în mediul urban. Am atins un vârf de livrări de 15.000 pe zi. În numai 6 zile, în jumătate din timpul dedicat campaniei, oficiile Poştei Române au livrat 98% dintre comenzile primite”, a precizat conducerea CNPR.



„Angajaţii Poştei Române au dat dovadă de implicare şi s-au mobilizat exemplar pentru întreaga perioadă de Black Friday. În prezent avem de trei ori mai multe oficii PostCollect, în parteneriat cu Emag, comparativ cu anul trecut. Am reacţionat firesc la o nevoie în creştere din partea clienţilor”, a declarat Elena Petraşcu, directorul general al CNPR. Principalii concurenţi pe acest segment ai societăţii de stat sunt companiile private Fan Courier, Cargus, DPD, DHL, UPS.