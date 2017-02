Economie

NEWS ALERT Preşedintele Iohannis a promulgat bugetul de stat. Cer Guvernului responsabilitate

de mediafax, 16 februarie 2017, 16:35

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat joi că a promulgat legea bugetului de stat şi cea a bugetului asigurărilor sociale, subliniind că cere Guvernului trei lucruri: ''responsabilitate, responsabilitate, responsabilitate''.

''Veniturile la buget sunt aşa cu au spus unii optimiste, eu spun supraapreciate. Cheltuieli sunt prevăzute în sumă foarte mare. Abordarea hiperoptimistă a bugetului se poate vedea de exemplu făcând o comparaţie între veniturile la bugetul general consolidat de anul trecut şi ce se prevede pentru anul acesta unde se constată o creştere de 14% fără să fie vreo explicaţie undeva cum se ajunge la această creştere fenomenală, 14% este foarte mult pentru bugetul general consolidat'', a spus şeful statului într-o declaraţie de presă.

El a subliniat că se confirmă că există prevăzute credite de angajament ''de o sumă nemaivăzută de peste 50 de miliarde''.

''Totuşi am decis astăzi şi am şi făcut-o deja, am promulgat atât bugetul cât şi bugetul asigurărilor sociale. Ţara are nevoie de buget şi Guvernul care s-a angajat să execute acest buget, acum are posibilitatea să dovedească cum va face acest lucru. Pentru Guvern am un mesaj simplu în cursul acestui exerciţiu buget pe care tocmai l-am promulgat - cer Guvernului trei lucruri: responsabilitate, responsabilitate şi responsabilitate'', a afirmat Iohannis.

Premierul Sorin Grindeanu le-a spus miniştrilor joi înaintea şedinţei de guvern, că, din cauza faptului că bugetul nu a fost promulgat, există riscul ca măsurile din programul de guvernare să fie puse sub semnul întrebării. Plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului a adoptat marţi, 7 februarie, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale, împotrivă votând PNL, USR şi PMP.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi, după o întâlnire cu şeful Executivului şi cu ministrul de Finanţe, Viorel Ştefan, că este îngrijorat legat de buget şi că a transmis Guvernului acest lucru.

"Bugetul, la o prima analiză pe care am făcut-o, este unul problematic şi riscant. Se prevăd venituri care, după părerea mea, sunt supraevaluate. Pe de altă parte, se prevăd cheltuieli foarte mari. Există riscul real să se depăşească deficitul de 3 la sută. Nu putem să nu vedem că aici avem de a face cu o sumă extraordinar de mare la aşa numitele credite de angajament. Sunt credite de angajament prevăzute în valoare de 54 de miliarde, care vor apăsa asupra bugetelor din anii următori. Toate aceste lucruri le-am transmis guvernului, care are un punct de vedere propriu pe care îl va transmite şi în spaţiul public", a declarat preşedintele Klaus Iohannis, după discuţiile cu premierul Sorin Grindeanu.

În replică şeful Executivului a declarat că nu înţelege îngrijorarea exprimată de preşedintele Klaus Iohannis cu privire la bugetul de stat pe 2017, chiar dacă este un proiect ''ambiţios''.

''Să fiu cât se poate de clar, nu ieri s-a văzut pentru prima oară bugetul. Au fost întâlniri publice între Guvern şi Administraţia Prezidenţială acum vreo două sau trei săptămâni, apoi CSAT. În plus faţă ce ceea ce este la vedere, pe site, nu au fost discuţii şi nu cred că era cazul pentru că vorbim de un proiect de lege adoptat de Parlament care este cât se poate de transparent. Îngrijorarea, pe care înţeleg că a transmis-o domnul preşedinte, eu nu o împărtăşesc. E adevărat că este un proiect ambiţios şi un proiect de buget care conţiune toate măsurile pe care le avem prinse în programul de guvernare şi e normal să fie aşa. De asemenea, suntem ambiţioşi pe ceea ce înseamnă absobrţia fondurilor europene spre deosebire de anul trecut. (...) În momentul când absorbţia pe fonduri europene e zero, cum a fost anul trecut, dacă atragi şi un million de euro eşti ambiţios'', a afirmat Sorin Grindeanu.