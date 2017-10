Economie

“Prima Casă” îşi reduce treptat plafonul. Ce variante alternative au pregătit băncile

de mediafax, 04 octombrie 2017, 17:00

Băncile vin cu produse alternative la creditul “Prima Casă”, programul urmând să-şi reducă gradual, în următorii ani, plafonul de garanţii. Pe piaţa bancară concurenţa este în creştere.

Anul acesta, fondurile pentru garanţiile la "Prima Casă" s-au epuizat, iar Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM susţine că nu vor mai fi suplimentate, la fel cum s-a întâmplat în anii anteriori.

Însă, băncile au pregătit variante alternative la creditul "Prima Casă". MEDIAFAX prezintă câteva dintre produsele bancare destinate celor ce vor să-şi achiziţioneze sau să-şi construiască o locuinţă ori să-şi cumpere un teren.

"Creditul BCR "Casa Mea "se apropie de "Prima Casă". Acesta vine cu o dobândă fixă în primii cinci până la zece ani, în funcţie de opţiunea clientului, păstrându-se astfel un control asupra bugetului, indiferent de modul în care fluctuează ROBOR. Dobânda este de 4,1% / an în primii cinci ani, iar ulterior aceasta devine variabilă - ROBOR la 6 luni+2,6%. Condiţia este ca salariul să se încaseze într-un cont deschis la BCR şi să se încheie o asigurare de viaţă la bancă", a explicat, pentru MEDIAFAX, Dana Demetrian, vicepreşedinte retail şi private banking, BCR. Perioada de creditare este de maximum 30 de ani, iar avansul minim este de 15%. Nu se percepe comision de analiză, comision de administrare şi nu există risc valutar deoarece creditul se acordă în lei.O altă variantă la creditul cu garanţie de stat este "Prima nostră casă", de la CEC Bank. "Clienţii pot opta pentru creditele ipotecare din ofertă băncii, cu un avans de minimum 15% şi o perioadă maximă de creditare de 35 de ani. Dobândă este una avantajoasă, fiind compusă din ROBOR 6M + 2,40 p.p. (în cazul în care creditul se achiziţionează la pachet cu credit prin card), respectiv ROBOR 6M + 2,50 p.p. (fără achiziţionarea împreună cu credit prin card). În situaţia unui avans mai mare sau egal cu 30%, nivelul dobânzii practicate este ROBOR 6M + 2,15 p.p. în cazul în care creditul este achiziţionat la pachet cu un credit prin card, respectiv ROBOR 6M + 2,25% p.a. fără achiziţionarea la pachet cu credit prin card", au răspuns reprezentanţii CEC Bank, la solicitarea MEDIAFAX.

Astfel, clienţii pot beneficia de o perioadă de graţie flexibilă, stabilită în funcţie de termenul de creditare solicitat. Pentru aceste facilităţi de credit, bancă percepe un comision de analiză dosar în valoare de 500 lei şi un comision de administrare credit de 0,04%, aplicat la soldul lunar al creditului.

"La calculul venitului net pe bază căruia se stabileşte capacitatea de plată se pot lua în calcul toate veniturile certe cu caracter de permanenţă ale clientului şi familiei acestuia. În plus, clienţii care solicită credite ipotecare în perioadă 1 septembrie-31 decembrie 2017 pot beneficia de serviciul Mobile Banking fără plată abonamentului lunar, pentru primele 12 luni", se arată în răspunsul CEC Bank.

Şi Raiffeisen Bank are o alternativă la "Prima Casă"- creditul imobiliar "Casa Ta".

Cei care îşi încasează salariul sau pensia în cont la Raiffeisen Bank beneficiază de dobândă preferenţială . De asemenea, există posibilitatea de a plăti preţul imobilului în euro, la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României (BNR), o facilitate oferită de Raiffeisen Bank pentru creditele de achiziţie locuinţă. Iar preabrobarea creditului este valabilă 90 de zile.

"Casa Ta" are o dobândă fixă pe şapte ani, de la 5,25%, dacă incasezi salariul pe card Raiffeisen Bank (5,5% oferta standard).

Creditul imobiliar, Casă Ta dobândă fixă pe şapte ani, de la 5,25%, pentru cei ce îşi încasează salariul pe card Raiffeisen Bank, finanţarea fiind acordată pentru achiziţie, renovare, construire locuinţă sau achiziţie teren. Valoarea creditului poate varia între 5.000 şi 300.000 de euro, echivalentul în lei. După primele şase luni de rambursare se poate opta oricând pentru trei luni de pauză la plată ratelor. Se instituie ipotecă de rang 1 asupra imobilului achiziţionat sau asupra proprietăţii unor terţe persoane. Perioada de acordare a împrumutului este între trei şi 30 de ani, iar avansul între 15% - 45% din valoarea imobilului (avansul de 15%, respectiv 20% , se aplică pentru achiziţia imobilelor din localitaţile cu un indice pozitiv de evoluţie a pieţei imobiliare).

O altă variantă este creditul imobiliar pentru proiecte rezidenţiale destinat achiziţiei unui imobil în proiecte rezidenţiale. Valoarea împrumutului poate varia între 5000 şi 300.000 de euro, pe o perioadă între trei şi 30 de ani. Avansul este de 15% din valoarea imobilului, iar dobânda este fixă în primii şapte ani (4,75%) sau variabilă - ROBOR la trei luni+3%.

Conform strategiei Programului "Prima Casă", Ministerul Finanţelor Publice are în vedere un plafon anual de garanţii în cadrul Programului de aproximativ 2,5 miliarde de lei pentru primul an (2017), câte două miliarde de lei pentru fiecare an pentru anii doi, trei, şi patru (2018-2020), iar pentru ultimul an (2021) 1,5 miliarde de lei, astfel încât să crească predictibilitatea creditelor ce pot fi acordate şi contractate în cadrul Programului, factorul cel mai important atât în dimensionarea cererii, cât şi a ofertei de locuinţe, solicitare venită în procesul de consultare cu diferitele entităţi implicate/interesate (atât consumatorii de credite cât şi finanţatorii şi dezvoltatorii de locuinţe).

Reducerea graduală a plafonului de garanţii are în vedere o reducere graduală a intervenţiei statului prin garantare asumând că piaţa creditului ipotecar se va dezvolta concomitent cu creşterea accesibilităţii populaţiei la produsele standard ale băncilor.

"Aceste niveluri de plafoane vor susţine un volum de credite contractate pentru achiziţia de locuinţe de aproximativ 21-22 miliarde de lei pe perioada strategiei. Asumând o proporţie echilibrată de consum a plafoanelor de garanţii în primul an al strategiei între creditele contractate pentru locuinţe noi sau consolidate şi cele vechi urmată de o creştere a proporţiei creditelor pentru locuinţe noi sau consolidate urmare politicii de tintire a acestora prin acordarea de procente diferite de garantare în urmatorii patru ani ai strategiei (1,25 miliarde din plafoanele anuale alocate în perioada 2018-2020 şi un miliard lei în anul 2021 fiind consumate pe credite noi/consolidate) prin Programul Prima Casă s-ar susţine aproximativ 12 miliarde de lei pentru achiziţia a aproximativ 200.000 de noi locuinţe şi/sau locuinţe consolidate (o medie de aprox 40.000/an asumând o valoare medie a locuinţei de aprox 60.000 euro)", se arată în strategia Programului "Prima Casă".