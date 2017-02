Economie

Privaţii au mărit salariile cu 9%, iar bonusurile cu 19%

de Ziua de Cluj, 01 februarie 2017, 12:36

Anul trecut a fost unul foarte bun pentru piața muncii din România, mai ales în mediul privat, unde salariile, bonusurile și numărul de locuri de muncă a fost în creștere, potrivit Smartree Workforce Index.





Comparativ cu 2015, salariile din mediul privat au crescut cu 9,35%, în timp ce bonusurile au fost mai mari cu aproape 19%. Numărul de angajați din companiile private a crescut anul trecut cu peste 7%, comparativ cu 2015, iar bunăstarea totală a acestora s-a îmbunătățit considerabil, cu aproape 6%.



“Creșterea numărului de angajați din ultimul an a avut la bază deschiderea de noi puncte de lucru în România de către companiile multinaționale. Domenii precum IT, retail, outsourcing, resurse umane, contabilitate și logistică au luat cel mai mare avânt anul trecut. 2016 a însemnat și o foarte mare provocare pentru companii în a găsi personalul calificat necesar și în a păstra angajații valoroși.



În afară de bonusurile care se acordă angajaților în funcție de performanța lor sau cu ocazia anumitor zile de sărbători din an (Crăciun, Paște, Ziua Copilului), companiile au apelat și la alte sisteme de beneficii care pot motiva angajații, încă din etapa de recrutare și selecție. Prevedem un 2017 foarte provocator pentru angajatori, fiind tot mai greu să găsească forță de muncă și să păstreze motivați angajații existenți”, a declarat Adrian Stanciu, director general al Smartree.



Din ce în ce mai mulți angajatori încearcă să se adapteze cerințelor și nevoilor salariaților, inclusiv prin acordarea unor noi programe de facilități. În afară de tichetele de masă sau asigurarea medicală, beneficii devenite clasice și considerate de candidați ca fiind indispensabile în ofertă, angajații pot beneficia de săli de relaxare și masaj la birou, workshop-uri (ateliere de gătit, wellness, modă), abonamente la săli de sport, grădinițe în incinta birourilor, bibliotecă, decontarea activităților sociale (teatru, cinema, spectacole).



SWI ia în calcul și situația concediilor pe care le are un angajat într-un an, fie medicale, fie de odihnă, doi factori importanți pentru analiza bunăstării angajaților. Anul trecut numărul concediilor de odihnă a fost mai mare cu 16%.

Acest lucru arată grija angajatorilor pentru personalul valoros și indică faptul că firmele au angajat mai multe persoane și că angajații pot pleca în concediu fără ca activitatea departamentului să aibă de suferit.

Anul acesta vor continua recrutările intense pe piața locală, mai ales pe segmente precum IT sau outsourcing, iar salariile medii din mediul privat se vor majora. Smartree, unul dintre liderii din România pe piața de externalizare a proceselor de resurse umane, procesează 450.000 de angajați anual, cu 80 de specialiști în payroll, administrare de personal și recrutare.