Economie

Prognozele de inflaţie pentru anul 2018, reviziuite în sus de BNR

de mediafax, 09 februarie 2018, 12:38

Banca Naţională a României (BNR) a majorat prognozele de inflaţie pentru trimestrele I şi II 2018, dar şi cele pentru sfârşitul anului, a anunţat vineri guvernatorul Mugur Isărescu.

„Cocoaşa (graficului cu proiecţia inflaţiei - n.n.) s-a cocoşat de tot. Vedeţi că avem o proiecţie de 5% care se prelungeşte până spre vară. Dar asta nu înseamnă că Banca Naţională anunţă că vor creşte preţurile", a precizat Mugur Isărescu, la conferinţa de prezentare a Raportului asupra inflaţiei.

„Pentru 2018 şi 2019, preţurile administrate vor avea cea mai mare pondere în creşterea inflaţiei", a mai spus guvernatorul. De asemenea, „riscuri de creştere a inflaţiei mai mare decât cea prognozată de noi vin din politica fiscală de venituri şi din tensiunile de pe piaţa muncii".

Până în prezent, prognoza de inflaţie a BNR a fost de 3,9% pentru trimestrul I 2018, apoi 3,8% pentru trimestrul II, 3,5% pentru trimestrul II şi 3,2% pentru trimestrul IV, ţinta fiind menţinută la 2,5% şi pentru 2017, şi pentru 2018.

Consiliul de Administraţie al BNR a adoptat miercuri un nou Raport asupra inflaţiei şi a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,25 la sută pe an de la 2,00 la sută pe an, începând cu data de 8 februarie 2018.

Totodată, forul a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,25 la sută pe an de la 1,00 la sută pe an, iar rata dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,25 la sută pe an de la 3,00 la sută pe an începând cu data de 8 februarie 2018.

Consiliul de administraţie al BNR a mai decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.