Economie

Proprietarii de apartamente din Cluj lasă puţin de la ei la negocieri

de Ziua de Cluj, 11 aprilie 2017, 12:07

Există o tendință de apropiere la capitolul preț între așteptările vânzătorilor și cele ale cumpărătorilor, iar marja de negociere este destul de redusă pe segmentul apartamentelor.

Publicitate

Aceasta se situează sub nivelul de 4% în toate marile orașe analizate: 3,7% în București, 3,2% în Cluj-Napoca, 1,9% în Timișoara, 2% în Iași, 3,6% în Constanța și 2,9% în Brașov, potrivit portalului Imobiliare.ro. Asta înseamnă că, pentru un apartament cu un preț cerut de 50.000 de euro, prețul final va fi ajustat cu o sumă cuprinsă între 950 și 1.850 de euro.



Diferența dintre timpul necesar pentru vânzarea unei case și cel pentru vânzarea unui apartament s-a majorat în mod vizibil din 2014 încoace, arată datele furnizate de platforma Analize Imobiliare. La nivelul capitalei, perioada de tranzacționare ajunge, la 77 de zile pentru un apartament, respectiv la 150 de zile pentru o casă – nivel aproape dublu.



Cea mai propice perioadă pentru vânzarea unei locuințe (din punctul de vedere al factorului timp) este trimestrul II din an. În acest interval din 2016 un apartament avea nevoie de puțin sub 60 de zile pentru a fi tranzacționat, iar o casă, de 134 de zile.



Din perspectiva potențialilor cumpărători, un studiu realizat recent de Imobiliare.ro asupra unui eșantion reprezentativ din județele București-Ilfov, Timiș, Cluj, Brașov, Constanța şi Iași relevă o tendință de majorare a timpului estimat pentru încheierea unei tranzacții.



47,4% din cei chestionați (în creștere de la 43,5% față de acum un an), anticipează că-și vor rezolva nevoia imobiliară într-un interval mai mare de șase luni; de asemenea, clienții care se așteaptă să cumpere o proprietate într-un interval de trei până la șase luni reprezintă 25% din total (în creștere de la 13,1%).



Ponderea celor care declară că au o nevoie imobiliară urgentă, pe care ar vrea să o îndeplinească în mai puțin de o lună, se situează la 12,2% (în scădere de la 19,7% în urmă cu un an). Cota clienților care estimează că vor încheia o tranzacție într-un interval de una până la trei luni de zile ajunge la 15,4% (de la 23,7%).