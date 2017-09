Economie

Proprietarii Radisson vor hotel la Cluj

de Ziua de Cluj, 26 septembrie 2017, 11:54

Grupul Rezidor, proprietarul hotelurilor Radisson, vrea să se extindă la Cluj şi la Timişoara, a anunţat Darren Blanchard, senior director business development.

Primul hotel Radisson din România este funcţional de 10 ani / foto: Booking.com

Rezidor are în plan să deschidă hoteluri şi în Cluj-Napoca sau Timişoara şi va da în folosinţă o nouă unitate, la Braşov, printr-o investiţie de 10 milioane de euro. Lucrările vor începe în următoarele luni, dezvoltatorii urmând să primească aprobările necesare pentru demararea acestora, a declarat Darren Blanchard, pentru ZF.ro.



Inaugurarea este reprogramată pentru începutul anului 2019, deşi planurile iniţiale erau că primii oaspeţi se vor putea caza în 2018. Cele două hoteluri funcţionale din România, Radisson Blu şi Park Inn by Raddison, sunt în proprietatea societăţii Bucureşti Turism, cu o cifră de afaceri anuală de 139 de milioane de lei în 2016, controlată de grupul Elbit Imaging din Israel.



Radisson Blu din capitală a fost deschis în 2008 şi găzduieşte cel mai mare cazinou din România, Platinum Casino, dar şi World Class Health Academy, precum şi mai multe magazine exclusiviste. Hotelul de 5* are 487 de camere, 650 de locuri pentru conferinţe, piscină de 22 m, cu spa şi jacuzzi, cinci restaurante şi patru baruri cu profil internaţional. Principalii săi concurenţi din România sunt JW Marriott, Hilton, Sheraton şi Intercontinental.



Grupul Carlson Rezidor a anunţat anul trecut că a semnat un acord cu HNA Tourism Group pentru vânzarea hotelurilor Carlson. După fuziunea dintre cele două companii, din anii 2000, Carlson şi-a mărit treptat participaţia, devenind în 2012 acţionar majoritar la The Rezidor Hotel Group, cu 51% din capitalul social. Brandurile deţinute erau Radisson (Blue, Red), Park Inn, Park Plaza, Country Inns & Suites, Quorvus şi Club Carlson.