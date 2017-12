Economie

Raiffeisen se retrage de pe Bursa de Valori Bucureşti

de mediafax, 12 decembrie 2017, 21:08

Raiffeisen Bank a anunţat marţi seară că nu va mai oferi în portofoliul său serviciile de tranzactionare cu acţiuni, titluri de stat şi alte instrumente financiare intermediate pe piaţa bursieră, în numele şi pentru clienţii săi, în condiţiile în care cererea pentru astfel de produse este modestă, iar costurile sunt în creştere în urma noilor reglementări europene în domeniu.

Nimic nu anunţa până acum această decizie a Raiffeisen, unul dintre cei mai mari şi activi brokeri de pe piaţa bursieră.

"Continuam eforturile de simplificare a activitatii bancare, in special in contextul noilor reglementari europene care au ca efect cresterea complexitatii si a costurilor aferente serviciului de tranzactionare de instrumente financiare, in conditiile in care cererea pentru astfel de produse ramane modesta pe ansamblul pietei locale. Vom continua sa oferim clientilor nostri fondurile de investitii administrate de Raiffeisen Asset Management si servicii dedicate segmentelor Premium si Private Banking", a spus James Stewart, vicepresedintele pentru Trezorerie si Piete de Capital al Raiffeisen Bank.

Raiffeisen Bank va facilita transferul catre entitati specializate ale grupului Raiffeisen pentru clientii institutii financiare si pentru clientii persoane fizice cu portofolii individuale mari.