Economie

Războiul tehnologic Europa – Silicon Valley, tranşat la Cluj

de Calin Poenaru, 30 martie 2017, 13:57

Bioinformatica, securitatea cibernetică, oraşele inteligente şi internetul tuturor lucrurilor (IoT) sunt noi domenii în care antreprenorii clujeni din IT vor să se implice. Cu toate acestea, o recunosc chiar vest-europenii, sumele aflate la dispoziţia lor sunt departe de cele puse la bătaie de fondurile de investiţii din SUA.

Edilul Clujului a dezvăluit principalele proiecte de digitalizare pe care le vizează primăria

Publicitate

„Avem o provocare la nivelul Uniunii Europene (UE), cea de digitalizare. Nu este indicat doar să facem nişte copii ale Silicon Valley, în această direcţie spaţiul american şi cel asiatic sunt mult mai avansate, iar resursele financiare, imense.



Am pierdut teren în faţa unor giganţi precum Facebook, Google sau Amazon, însă este nevoie să parcurgem două etape: optimizarea unor procese, a producţiei, pe care Germania o face foarte bine, inclusiv recurgând la roboţi în industria auto, şi transformarea digitală, ce presupune să inventăm noi modele de business.



Clujul are potenţial deosebit, dispune de o masă de studenţi talentaţi, însă aceştia trebuie direcţionaţi să devină antreprenori, nu neapărat după modelul american de la Stanford, cât după cel aplicat de grupul Siemens, care face o treabă foarte bună în acest sens”, spune Oliver Grün, preşedintele European Digital SME Alliance.



Specialiştii vest-europeni din IT recunosc că investiţiile antreprenorilor din UE sunt limitate. „Majoritatea membrilor organizaţiei noastre sunt întreprinderi mici şi mijlocii, care nu au acces la banii de care dispun fondurile de investiţii din SUA. De aceea, Comisia Europeană a instituit un program dedicat antreprenorilor din IT, de 500 de milioane de euro”, menţionează reprezentanţii organizaţiei.

Informaticienii clujeni vor să se vândă scump



„Sectorul IT din regiunea Clujului a ajuns la un punct de inflexiune în care modelele de afaceri simple, bazate pe servicii de outsourcing se apropie de pragul limită al competitivităţii, ca urmare a creşterii costului cu forţa de muncă.

Ne-am propus să aducem în atenţia companiilor din IT şi a mediului local de cercetare oportunitatea orientării activităţilor economice înspre câteva direcţii cheie de specializare cum ar fi bioinformatica, securitatea cibernetică, având aplicaţie în sănătate şi agricultură, media interactivă, IoT”, susţine Stelian Brad, preşedintelui Cluj IT Cluster.



„Trebuie să ne concentrăm atenţia şi asupra acelor domenii rămase în urmă la acest capitol, cum ar fi agricultura. Vrem să creăm o bază de date stocată în cloud, care să fie publică şi care să reflecte trasabilitatea unui produs agricol, începând cu locul în care acesta provine şi până când ajunge la noi în oraş.

Să împânzim Clujul cu senzori care să monitorizeze poluarea, zgomotul, iar pe baza acestor date să fie realizate strategiile publice. Clădirile pot să spună multe, inclusiv echipamentele amplasate în acestea, iar datele să fie folosite în folosul comunităţii sau chiar al unor mici afaceri din domeniul serviciilor”, afirmă Brad.



Ploaie de aplicaţii municipale



„Nu putem să depăşim Bucureştiul la populaţie, dar putem fi pe primul loc la calitatea vieţii, adică infrastructură, sănătate, siguranţa cetăţeanului. Clujul este un oraş al inovării, în concordanţă cu conceptul de Smart City pe care îl promovăm. Aici se pot programa online căsătoriile, divorţurile, se pot plăti pe internet impozitele, amenzile, iar din 4 aprilie vom fi primii care vom emite documentele de urbanism în format electronic.



Lucrăm la o aplicaţie prin care să fie redat orarul mijloacelor de transport în comun şi conexiunile care pot fi realizate, şi la alta cu evenimentele din oraş, ale instituţiilor publice şi ale altor organizatori, de unde să se poată cumpăra bilete la film, teatru sau operă. Aplicaţia Cluj Parking, ce permite vizualizarea pe telefon a locurilor existente în parcările cu barieră, avea 2.674 de utilizatori pe Android şi 1.753 pe iOS după trei săptămâni, iar My Cluj, pentru sesizările făcute de cetăţeni, 1.879 de utilizatori pe Android şi 1.269 pe iOS, după numai o săptămână.



În schimb, doar 22.383 de cetăţeni şi-au plătit taxele şi impozitele pe internet şi puţini prin scanarea codului QR de pe înştiinţările primite acasă, faţă de 154.557 la ghişee; oamenii nu cred încă în faptul că o plată se face efectiv în acest mod. Sesizări mai puţine se fac online pentru maşini abandonate, cerşetori, rampe clandestine, şi mai mult telefonic. Marea noastră provocare o constituie traficul, pentru care trebuie să găsim cele mai bune soluţii, însă primul lucru pe care să îl conştientizăm este că nu e nevoie să ajungem toţi cu maşina până la poarta universităţii sau a şcolii”, consideră primarul Clujului, Emil Boc.



Specialişti români şi străini, reprezentanţi ai structurilor europene şi ai unor centre de cercetare şi inovare din ţară şi din străinătate, manageri şi oameni de afaceri se întâlnesc în perioada 30-31 martie la forumul regional Cluj Innovation Days, organizat de Cluj IT Cluster la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor. Acesta urmăreşte consolidarea comunităţii IT şi facilitarea interacţiunii cu parteneri de afaceri şi sectorul public. Tema din 2017 este economia digitală, ediţiile trecute vizând medicina digitală şi administraţia digitală.