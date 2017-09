Economie

Renaşte Cetăţuia. Poarta Vieneză a Clujului reintră în circuitul turistic FOTO

de Calin Poenaru, 22 septembrie 2017, 13:47

Vechea poartă de acces în fortificaţia habsburgică de pe Dealul Cetăţuii, cu o istorie de 300 de ani, va fi repusă în funcţiune la începutul anului viitor după investiţii de 1 milion de euro. Cele mai importante lanţuri de restaurante din România s-au arată interesate să opereze în Wiener Tor.

Poarta principală de intrare în Cetate a fost reabilitată













































































Poarta Vieneză face parte din ansamblul de clădiri al fortificației de pe Dealul Cetăţuii din Cluj-Napoca şi este pe lista monumentelor istorice. Proiectată de celebrul arhitect militar Giovanni Visconti, care şi-a pus amprenta şi asupra Cetăţii Alba Carolina (Alba Iulia), Cetățuia din a fost construită între anii 1715 și 1735. Ea avea ziduri sub formă de stea, o redută, un turn și era înconjurată de bastioane.

Cetățuia din Cluj urmărea, la vremea edificării, cele mai noi principii ale arhitecturii militare europene, cea a fortificațiilor în sistem Vauban, concepută de către renumitul arhitect al lui Ludovic al XIV-lea, Sébastien Le Préstre de Vauban. Din cele patru porți de acces se mai păstrează cele din nord (Wiener Tor - Poarta Vieneză) şi sud-est (Wasser Tor - Poarta Apei).

Fortificația de pe Dealul Cetăţuii a fost ridicată de habsburgi pentru a asigura controlul asupra Clujului, după ce oraşul a trecut, odată cu întreaga Transilvanie, sub stăpânire austriacă. În timpul Revoluţiei de la 1848, Cetăţuia a fost utilizată şi ca închisoare. Aici a fost întemnițat și executat, pe 11 mai 1849, pastorul sas Stephan Ludwig Roth, unul dintre eroii Revoluției.



Poarta Apei este amplasată în partea estică, iar Poarta Vieneză era accesul principal al cetăţii. Între bastioanele de nord şi de nord-est se afla un coridor îngust de acces în cetate. Clădirea cu un singur nivel afată în zona delimitată de bastionul nord-estic găzduia magazia de pulbere.

Din vechea cetăţuie au mai rămas o parte din ziduri, patru clădiri, iar reduta a fost transformată în Turnul Paraşutiştilor. Întregul ansamblu a fost afectat de alunecările de teren din zonă. Pe colina dealului a fost construit Hotelul Belvedere, în perioada anilor 1970, iar în 1995 a fost înălţată o cruce imensă din fier, în locul celei distruse de comunişti în anii ‘50.

Bijuteria din moloz

Wiener Tor este acum reabilitată de compania clujeană Ronside Steel Cluj (RSC) - specializată în lucrări de construcții precum poduri, viaducte, pasaje şi structuri metalice - printr-o investiţie de peste 4 milioane de lei, iar clădirea şi va fi pusă în valoare prin includerea sa în circuitul turistic şi comercial. Ideea proprietarilor este ca aceasta să poată găzdui un restaurant, o terasă, dar şi spaţii pentru evenimente. Proprietatea are 1.700 mp de teren.



„Noi am preluat-o de la Unita acum câţiva ani şi am reuşit să recuperăm vechile planuri ale clădirii, din arhivele de război din Viena. Avem o echipă tehnică formată din 22 de oameni, coordonaţi de arhitecţii Voicu Bozac şi Bogdan Fodor - arheologi, structurişti, istorici, biologi - plus echipele de muncitori. Numai lucrările de demolare au durat un an pentru că acolo era dezastru, se prăbuşeau toate, nici nu puteam să deschidem uşa. Ploua peste tot, din gang cădeau pietre.



Am cărat cantităţi imense de moloz şi lemn. Am început cu acoperişul, am schimbat lemnul putred, iar apoi am continuat lucrările în interior şi în exterior. Suntem la faza de montare a instalaţiilor, aceasta în funcţie şi de cerinţele pe care le vor avea cei care vor opera clădirea. Ne aflăm în negocieri cu lanţuri foarte mari din domeniul hoteluri, restaurante, catering, noi în patru luni putem pune clădirea în funcţiune”, spune Florin Lung, administratorul RSC.

Privaţii se mişcă mai repede



„Lucrurile se mişcă pe Cetăţuie, încet, dar se mişcă. O clădire a fost deja finalizată de Arhimar Serv (Pavilionul H, n. red.), cea din dreapta intrării în Hotelul Belvedere este aproape gata şi va găzdui Consulatul Republicii Sierra Leone, în schimb în Wasser Tor, care a fost preluată de primărie, e dezastru, a devenit locuinţă pentru aurolaci.



Noi, proprietarii acestor clădiri, nu numai că am renovat clădirile, dar am amenajat şi perimetrul din jurul lor, inclusiv trotuare, spaţiu verde. Aici ajung mulţi turişti, întreabă dacă într-adevăr aici este Cetăţuia, dar constată că nu au ce face. De aceea şi primăria trebuie să promoveze Cetăţuia, cum se face de exemplu la Praga. Să facem oamenii să urce pe deal, nu doar să stea pe pietonală. Cu sau fără telegondolă pe Cetăţuie", spune Lung.



1734

este anul în care a fost construită Poarta Vieneză de pe Dealul Cetăţuii



2017

este anul în care monumentul istoric a intrat în reabilitare



Primăria vrea teatru pe deal



Municipalitatea a cumpărat de la UTH, cu 100.000 de euro, un teren de 10.000 mp pentru un teatru de vară. Pentru realizarea proiectului a fost achiziţionată şi clădirea Pavilion G, cu 20.000 de euro, a cărei reabilitare costă 250.000 de euro. Ideea unui teatru de vară pe Cetăţuie a fost lansată în 2012, însă nu a putut fi pusă în practică din cauza unei ipoteci pe teren. Intenţia este ca teatrul să fie dotat cu mobilier urban şi să aibă instalaţie de nocturnă pentru a putea fi folosit ca loc de evenimente, ca spaţiu public şi de agrement. Parcul Cetăţuia a intrat în proprietatea UTH în noiembrie 1994, iar apoi a făcut obiectul unor contracte de schimbări de proprietate. Actual proprietar este BT Leasing Transilvania, iar UTH are drept de folosinţă şi posesie.