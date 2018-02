Economie

Rețelele medicale private se extind în Transilvania

de Ziua de Cluj, 12 februarie 2018, 13:12

Compania de servicii medicale private MedLife, deținută de familia Marcu, a demarat o serie de investiţii în extinderea capacităţii operaţionale a patru spitale din portofoliu, două din Bucureşti şi alte două din Braşov şi din Cluj, cu finalizare în anul acesta şi în cel următor.

În paralel cu achiziţiile, compania a investit şi în proiecte de tip greenfield. Anul trecut a deschis în zona Transilvaniei o nouă clinică, a inaugurat un nou laborator în Braşov, iar în zona de sud-est a deschis prima clinică de mari dimensiuni, la Brăila. Pentru 2018 reprezentaţii companiei îşi propun să menţină ritmul accelerat de dezvoltare a companiei, creşterea proiectată fiind de peste 20% faţă de 2017.

Mihai Marcu, CEO al companiei, speră ca în lunile ce urmează să obțină aprobarea Consiliului Concurenței pentru achiziția clinicilor și spitalelor Polisano și plănuiește să fie prezentă cu unități proprii în țări vecine ca Bulgaria, Ungaria sau Serbia, conform Capital. Compania a încheiat 2017 cu o cifră de afaceri consolidată de 638 de milioane de lei, iar clinicile şi divizia de abonamente corporate au cea mai mare pondere din aceasta.

“2017 a fost un an cu mari provocări la capitolul proiecte de dezvoltare prin achiziţii. Am finalizat preluarea Almina Trading, Anima şi a Spitalului Humanitas, trei operatori importanţi din sudul şi nord-vestul ţării. Am achiziţionat clinicile şi spitalul Polisano, operator din top 10 cele mai mari companii de servicii medicale privată din România şi, dacă tranzacţia va fi aprobată de Consiliul Concurenţei, vom ajunge la 35 de companii în grup şi 6.300 de angajaţi şi colaboratori”, a spus șeful MedLife. Principalii săi competitori pe plan național sunt Centrul Medical Unirea, Fresenius, Sanador și Diaverum, potrivit Termene.ro.