România, pe locul al patrulea în Top 500 mari companii din Europa de Est

de mediafax, 06 septembrie 2017, 17:16

În Topul 500 Companii din Europa Centrală şi de Est, prezentat miercuri de Coface şi realizat după criteriul cifrei de afaceri, România se situează pe locul patru cu 65 de companii.

Topul este dominat de PKN Orlen (Polonia), Skoda şi MOL (Ungaria), iar ţările care au cele mai multe companii în clasament sunt Polonia (168 de list[ri), Ungaria (75) şi Cehia (71). România se plasează pe locul al patrulea, cu 65 de companii.

Opt companii româneşti au intrat în topul celor 500 de companii după cifra de afaceri din 2017, iar Fildas Trading, distribuitorul de medicamente controlat de antreprenoarea Anca Vlad, a intrat direct pe locul 355, după ce în 2016 distribuitorul şi-a majorat cifra de afaceri cu aproape 45% faţă de anul anterior, pe fondul decontărilor la medicamentele utilizate în tratarea hepatitei C, până la 539 de milioane de euro.

După Fildas, grupul energetic Tinmar Energy este a doua companie nou intrată în top, pe locul 366, urmată de Hella România, unul dintre cei mai mari producători de componente auto de pe piaţa locală, pe locul 373.

La nivel de sectoare de activitate, domeniul auto şi transport, cu 102 companii în top 500, urmat de sectorul de produse minerale, produse chimice, petrol, plastic şi produse farmaceutice, cu 92 de companii.

„În ultimii ani, tot mai multe companii au crescut destul de mult încât să intre în Top 500. Cifra de afaceri medie a firmelor din România (891 de milioane de euro) este încă sub majoritatea ţărilor din Europa Centrală şi de Est, însă a înregistrat cea mai mare rată de creştere în 2016, de 6,5%. România creşte ca evoluţie a companiilor, dar este încă sub potenţialul economiei autohtone şi sub potenţialul PIB, cu toate că înregistrează cea mai mare dezvoltare a acestui indicator din regiune", a spus Eugen Anicescu, country manager Coface România.

Autorii studiului arată că 4,5% din forţa de muncă din regiune este angajată de aceste 500 de companii, cele din România având 2,8% din forţa de muncă.