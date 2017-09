Economie

Românii ar trebui să fie despăgubiţi cu 34 milioane euro pentru întârzierile avioanelor

de Ziua de Cluj, 29 septembrie 2017, 14:34

Piața despăgubirilor pentru pasagerii români afectați de zboruri întârziate sau anulate este de 34 de milioane de euro, pe ultimii trei ani.



120.000 de pasageri din România au fost afectați în ultimii trei ani de zborurile întârziate sau anulate, după datele colectate de AirHelp, lider mondial în obținerea de compensații pentru persoanele aflate într-o astfel de situație.

Din totalul numărului de zboruri programate în ultimele 36 de luni, 1.500 nu și-au respectat programul de zbor, cele mai multe astfel de întâmplări având loc la nivelul anului 2016, când 566 de curse au fost întârziate sau anulate.



În 2017, până în august, 356 de curse au creat probleme pentru 31.000 de pasageri români. Dacă toți s-ar înscrie pentru despăgubiri, așa cum sunt îndreptățiți, conform directivei europene nr. 261/2004, suma ce ar trebui achitată de operatorii aerieni s-ar ridica la 9 milioane de euro.



În acest an cea mai aglomerată zi pe aeroporturile din România a fost 18 august, dată la care erau programate 285 de zboruri cu plecare din ţară. 29 au avut întârzieri între 15 și 180 de minute, două - mai mari de trei ore, alte două fiind anulate. Din 34.000 de pasageri din acea zi, 450 sunt eligibili pentru compensații, sumele fiind de 138.000 de euro pentru cele patru zboruri.



Raportate la ultimii trei ani, limita maximă de la momentul cursei pentru solicitarea despăgubirilor, valoarea acestora s-ar ridica la 34 de milioane de euro.

”Mulți pasageri nu-și cunosc drepturile și, deși sunt eligibili pentru compensație, nu știu cum să o obțină sau de unde să înceapă. Numai 2% din populația globală își cunoaște drepturile și numai aproximativ 1% primește vreodată despăgubirile la care are dreptul”, spune Ștefan Radu, country manager pe România al AirHelp.



Spre comparație, o țară ca Polonia are 330.000 pasageri afectați, cu o valoare eligibilă a compensaților de 91 milioane de euro, în timp ce Cehia are mai mult de 135.000 de pasageri afectați, iar Bulgaria mai puțin de 50.000.



Rata mică de aplicare pentru compensații a determinat AirHelp să intre în România. „La prima problemă cu zborurile TAP Portugal am avut o rată de aplicare sub 10%. La cea din urmă, rata s-a dublat. Iar în prezent, din cauza anulărilor zborurilor Ryanair din septembrie și octombrie, avem de trei ori mai mulți pasageri care cer despăgubiri.

În acest caz, persoanele afectate pot primi compensații de până la 400 de euro, indiferent de prețul plătit pe biletul de avion dacă Ryanair nu le-a anunțat de anulare printr-un mesaj personal, nu comun către baza de date, cu cel puţin 14 zile înainte de decolare.

De asemenea, operatorul aerian trebuie să le ofere o destinație alternativă spre care să decoleze cu cel mult două ore înainte de ora inițială și să aterizeze la cel mult patru ore după cursa stabilită inițial”, spune Radu.



Anulările și întârzierile pot aduce pasagerului compensații de până la 600 de euro. Valoarea despăgubirii depinde de durata zborului și distanța până la destinație, respectiv motivul anulării sau întârzierii. AirHelp este liderul mondial în obținerea compensaţiilor pentru pasageri, ca urmare a întârzierii, anulării sau supraîncărcării zborului.