Economie

S-a întors din străinătate pentru a prelua afacerea părinților de la Cluj

de mediafax, 07 octombrie 2017, 16:58

O tânără de 24 de ani s-a întors în România, după ce a lucrat în străinătate, pentru a prelua afacerea de familie de decoraţiuni şi cadouri. Cifra de afaceri s-a ridicat la 150.000 de euro.

Publicitate

Părinţii Biancăi Pop au deschis un magazin în Baia Mare şi au decis să predea afacerea fiicei lor, pentru a o dezvolta, primul pas fiind deschiderea unui nou magazin în Cluj-Napoca.

”Anul trecut am deschis un magazin de decoraţiuni şi cadouri în Baia Mare, iar în acest an am deschis unul şi la Cluj-Napoca, în urma experienţei mele căpătate în Franţa. Antreprenoriatul este, pentru mine, o provocare, căreia îi voi face faţă. Am experienţă de lucru şi de adaptare la mediul din Franţa, unde am lucrat în domeniul hoteluri, restaurante catering.

Însă am decis să mă întorc, considerând că pot dezvolta o afacere şi în România şi a duce mai departe business-ul părinţilor. Preiau afacerea, părinţii o lasă pe mâna mea, au încredere şi sunt convinsă că ideile cu care am venit din străinătate se pliază foarte bine la piaţa din România”, a declarat Pop.

Decoraţiunile şi cadourile provin din import, din Franţa, Italia, Germania, Polonia, Grecia. Tânăra antreprenoare a absolvit Facultatea de Business din Cluj-Napoca, profilul administrarea afacerilor, în limba engleză, după care a obţinut o diplomă de master la Facultatea de Ştiinţe Economice, în managementul dezvoltării afacerilor. Cifra de afaceri pe anul trecut a firmei se ridică la 150.000 de euro.