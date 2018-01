Economie

Salarii duble la stat față de privat, dar productivitate cu 40 la sută mai mică

de Ziua de Cluj, 30 ianuarie 2018, 21:29

Companiile de stat au in medie un salariu dublu fata de companiile din mediul privat, dar au o productivitate cu 40% mai mica fata de acestea, a declarat marti, presedintele Initiativei pentru Competivitate, Andreea Paul, la o conferinta organizata de Patronatul Investitorilor Autohtoni.

"Haideti sa analizam o relatie, diferenta de salariu, dublu, salariul mediu net, in companiile de stat, fata de companiile private romanesti, dar la productivitate stau cu 40% mai slab. Lipsa aceasta de corelare intre remunerarea fortei de munca si productivitate trage un semnal de alarma. Nu trebuie sa ramana lucrurile asa. Lucrurile trebuie indreptate, spre convergenta, intre cele doua", a afirmat Andreea Paul.

De asemenea, aceasta a mai vorbit despre cum "companiile straine reusesc sa aplice strategii de optimizare fiscala, paradoxal, in a treia cea mai avantajoasa economie europeana, din punct de vedere fiscal".

"Avem a treia cea mai mica povara fiscala europeana si totusi companiile acestea aleg sa se optimizeze fiscal in alta parte. Or pentru ca firmele noastre nu sunt internationalizate, ele nu reusesc acest lucru, iar asa se justifica acea concluzie legata de diferenta de profitabilitate, in favoarea companiilor romanesti", a mai spus Andreea Paul.

Nu in ultimul rand, presedintele INACO a vorbit si despre avutia nationala, punctand ca din 1990 pana in prezent nu s-a realizat o evaluare a patrimoniului financiar si nefinanciar in Romania.

"Nu poti sa vorbesti despre modul in care dezvolti capitalul romanesc fara sa evaluezi avutia nationala. Avutia nationala in Romania, patrimoniul financiar si nefinanciar in Romania nu s-a evaluat din 1990 incoace. La momentul respectiv era de 4 ori mai mare decat PIB-ul, bogatia nationala, iar astazi nu stim. La stocul de active financiare ne este destul de clar, datele BNR ne indica faptul ca au crescut de 25 de ori in prezent fata de '90, dar in rest nu stim aproape nimic, nici despre capitalul agricol nu avem lucrurile clarificate, nici capitalul cultural, nici economic", a mai spus Andreea Paul.