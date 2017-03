Economie

Salarii mărite pentru primari şi preşedinţi CJ

de mediafax, 14 martie 2017, 16:01

Grupurile parlamentare ale PSD, ALDE şi UDMR au formulat, marţi, o propunere de majorare a indemnizaţiei cu 30% pentru primari, viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi ai CJ, cu scopul de a reduce situaţiile în care un funcţionar ar avea venituri salariale mai mari decât aceştia.

Preşedintele Comisiei de Muncă a Camerei, Adrian Solomon, a declarat, marţi, că amendamentul depus de PSD, ALDE şi UDMR privind majorarea cu 30% a indemnizaţiei demnitarilor din administraţia locală a fost transmis Guvernului, pentru a calcula impactul bugetar.

„Este anormal ca în administraţia publică locală unii funcţionari să aibă de două ori mai mult decât viceprimarul, primarul sau chiar preşedintele de CJ în condiţiile în care responsabilitatea - şi administrativă şi politică şi judiciară - se răsfrânge asupra aleşilor şi nu asupra funcţionarilor. Prin urmare, după aplicarea Ordonanţei 2 prin care se măreau salariile în administraţie cu 20% s-a văzut, în urma aplicării, această problemă", a precizat Solomon.

El a arătat că liderul PSD Liviu Dragnea a anunţat încă de la şedinţa Asociaţiei comunelor se va îndrepta această situaţie.

„Astfel, încă de săptămâna trecută s-au avansat discuţiile şi, împreună cu grupul ALDE şi UDMR am depus amendamentul şi astăzi am trimis către Guvern pentru impactul bugetar. Nu ştiu care este impactul bugetar, am trimis să-l calculeze", a spus Solomon.

Întrebat de ce s-a avansat această majorare cu 30%, Solomon a răspuns: „Pentru că e mai mult de 20%. Se întâmplă ca acuma şi cu acest 30% secretarul tot să aibă mai mult ca primarul".

Întrebat, totodată, de ce nu se aşteaptă Legea salarizării unice, unde ar putea fi reglementată şi această problemă, Solomon a precizat: „Pentru că acum s-au întâmplat aceste măriri în administraţie şi acum s-au produs aceste discrepanţe. Nu poate şeful instituţiei să aibă mai mult decât subordonaţii, cu toate că se va întâmpla şi după".

„Va veni o aşezare corectă a grilei a celor din administraţia publică locală şi centrală. În legea unitară se vorbeşte despre un salariu de carieră de la 1 la 15 de la cel mai mic la cel mai mare şi 3 poziţii de indemnizaţii de demnitate publică care au în frunte pe şeful statului şi pe cel mai mic primar de comună din România", a adăugat Solomon.

Primarii şi preşedinţii CJ, salarii mărite. Coaliţia de guvernare şi UDMR au depus proiect în Parlament

„Grupurile parlamentare ale PSD, ALDE şi UDMR au făcut propuneri în Comisia pentru muncă şi protecţie socială astfel încât să beneficieze de majorarea indemnizaţiei cu 30% aleşii locali, primari, viceprimari, preşedinţi, precum şi vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene", se arată într-un comunicat de presă semnat de liderul grupului parlamentar al PSD din Cameră, Marcel Ciolacu.

Astfel, printr-un amendament depus la Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, se prevede majorarea salariilor/indemnizaţiilor şi pentru personalul care ocupă funcţii de demnitate publică la nivelul autorităţilor publice locale.

Textul iniţial al Ordonanţei excludea de la majorări aleşii locali.

"Prin derogare de la prevederile art.1 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizaţiilor de care beneficiază personalul care ocupă funcţii de demnitate publică alese din cadrul organelor autorităţilor publice locale, respectiv primari, viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene, se majorează cu 30% faţă de nivelul aflat în plată", se arată în amendamentul depus.

Potrivit comunicatului citat, amendamentul va reduce situaţiile în care unii funcţionari vor avea venituri salariale superioare primarului, viceprimarului, preşedinţilor, precum şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, deşi „responsabilitatea acestora este net superioară".