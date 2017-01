Economie

Salariu mediu de peste 2.000 de euro la o firmă din Cluj

de Ziua de Cluj, 23 ianuarie 2017, 11:20

O companie IT din Cluj are salariile medii printre cele mai ridicate din ţară.



Publicitate

Betfair România Development, centrul de dezvoltare software din Cluj-Napoca al companiei de pariuri online Paddy Power Betfair, ocupă locul al treilea în topul companiilor IT care îşi răsplătesc cel mai bine salariaţii, top întocmit de zf.ro pe anul 2015. Angajaţii acestei societăţi au avut un venit salarial mediu de peste 9.100 de lei net pe lună, adică peste 2.000 de euro.

Primul loc între companiile IT este ocupat de Microsoft România. Câştigul mediu net al celor 430 de angajaţi a fost de 10.800 de lei net pe lună în 2015, arată calculele ZF pe baza informaţiilor de la Registrul Comerţului. Pe locul al doilea în top se află DB Global Technology, centrul de dezvoltare software al gigantului Deutsche Bank din România, unde venitul salarial mediu este de aproape 9.900 de lei net pe lună.

„Companiile IT care oferă cele mai mari salarii au angajaţi pe poziţii specializate, cu valoare adăugată mare în business, pe când cei care au salarii mai mici activează în sectorul de outsourcing IT, unde un procent mare de angajaţi sunt studenţi sau proaspăt absolvenţi, care lucrează pe poziţii puţin specializate. În plus, unele companii din acest sector care au luat ajutor de stat îşi pot permite să ofere pachete salariale peste media pieţei", a explicat Cristina Postolache, managing partner în cadrul firmei cu activităţi în domeniul resurselor umane Big4HR, citată de zf.ro.

Zf.ro a calculat şi venitul angajaţilor din bănci, iar Banca Transilvania, cu sediul central la Cluj, a plătit în 2015 salarii medii nete de 5.360 de lei. În acel an, BT avea 6.435 de angajaţi.

Pe anul 2015, Clujul a fost unul dintre puţinele judeţe cu un salariu mediu net de peste 2.000 de lei. În judeţul Ilfov, venitul net mediu a fost de 2.267 de lei, în Timiş, de 2.060, iar în Cluj, de 2.025 lei. Bucureştiul este lider, cu un salariu mediu net de 2.696 lei.