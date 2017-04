Economie

Şansa primăriilor clujene: bani europeni pentru reducerea poluării la sate

de Calin Poenaru, 21 aprilie 2017, 12:52

Ministerul Apelor și Pădurilor vrea să lanseze pe 24 aprilie „prima strigare” pentru proiectele de investiții la nivelul comunităților locale în vederea reducerii poluării cu nutrienți. Bonţida este prima comună clujeană cu sistem de canalizare realizat din banii veniţi prin intermediul acestui program.

La Bonţida au fost construite 75 de platforme individuale pentru depozitarea gunoiului de grajd

Obiectivul programului este reducerea deversărilor de nutrienţi în corpurile de apă prin îmbunătăţirea amenajărilor destinate gunoiului de grajd şi a staţiilor de epurare a apelor uzate şi prin protecţia apei şi a terenurilor expuse spre a fi afectate de deversările de nutrienţi. Proiectele pot să fie susţinute de unităţi adiministrativ-teritoriale sau de asocieri între UAT alăturate.



Primăriile rurale pot să solicite fonduri europene pentru construirea unor platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd, a unor sisteme de compostare, ambalare / peletizare şi a unor staţii de biogaz pentru a promova o mai bună gestionare a gunoiului de grajd; pentru îmbunătățirea amenajărilor existente destinate depozitării gunoiului de grajd sau compostării acestuia ori pentru înființarea de perdele forestiere de protecţie.

Program de succes, generalizat la nivel naţional



Programul de controlul integrat al poluării cu nutrienţi (INPC) e finanțat dintr-un împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare de 50 milioane euro, respectiv dintr-o asistență nerambursabilă de la Fondul Global de Mediu de 5,5 milioane dolari. El s-a dovedit relevant pentru România în eforturile întreprinse în vederea conformării la cerințele directivei europene privind protecția calității apei împotriva poluării cauzate de nitraţii din surse agricole.



Pentru continuarea intervențiilor de succes, noul program promovează o viziune integrată a poluării cu nutrienți, în contextul dezvoltării durabile și a schimbărilor climatice. Programul nou reprezintă o răspândire la nivelul întregii țări a activităților de succes, luând în considerare specificul local și încorporând experiențele de implementare de până acum.



Extinderea programului presupune că acesta va fi implementat în următorii şase ani, începând cu 2017, şi va acoperi întreaga ţară, luând în considerare specificităţile locale în ceea ce priveşte diferitele sisteme de creştere a animalelor şi regiunile agro-ecologice. Principala diferenţă a actualei finanțări se referă la procesul de atribuire, investiţiile finanţate fiind disponibile spre accesare UAT-urilor în mod competitiv, pe baza cererii lor şi potrivit criteriilor de eligibilitate.



Bonţida şi-a făcut canalizare prin proiect



Primăria Bonţida a înfiinţat o platformă comunală cu o capacitate de 850 tone/an, cu utilaje, 75 de platforme individuale şi a derulat un program de plantări de perdea de protecţie cu salcâmi pe 100 ha, toate contribuind la scăderea nivelul de nitraţi pe în ultimii cinci ani.

Proiectul s-a ridicat la 546.000 de euro. „În afară de reducerea nitraţilor, diminuăm cantitatea de gunoi menajer şi îmbunătăţim calitatea apei. Gunoiul este depozitat pe rampă de-a lungul întregului an şi avem două perioade când se duce de pe rampă pe câmp.



Prin echipamentele utilizate am implementat un sistem de management care să asigure utilizarea compostului realizat pentru fertilizarea terenurilor agricole, în perioade bine stabilite şi sub control strict”, a declarat primarul Emil Cărhat. În cadrul acestui proiect, comuna clujeană a reuşit chiar să îşi facă sistem de canalizare din banii proveniţi de la Banca Mondială.

Anul trecut condiţiile de finanţare impuneau cel puţin 2.000 mc de deşeuri existente, suprafaţă pentru colectare la maximum 5 km de producătorii de deşeuri, implicarea producătorilor în managementul durabil al gunoiului de grajd şi în transportul la platforme, compostul vândut pe piaţă să acopere parţial costurile de operare.