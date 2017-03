Economie

Sătenii din Sînpaul vor să schimbe traseul Autostrăzii Transilvania

de Ziua de Cluj, 12 martie 2017, 14:24

Autorităţile locale dintr-o localitate clujeană cer schimbarea traseului autostrăzii care trece pe lângă localităţile Nădăşelu şi Mihăieşti pentru că şoseaua de mare viteză ar tăia satul Şardu în două.







„Noi am cerut să vină la capătul satului. În satul Sînpaul aicea trece şi efectiv se demolează anexele gospodăreşti de aicea. de pe uliţa dispensarului. Am cerut să meargă 20-30 de metri mai în sus. La Mihăieşti tot aşa trece, foarte aproape de case. Am cerut un pic să mărească distanţa dintre case şi autostradă”, a spus viceprimarul comunei Sînpaul, Augustin Mărdan, la Digi 24.

Reprezentanţii Companiei de Drumuri atrag atenţia că au fost depuse deja toate documentele pentru obţinerea avizului de mediu şi a autorizaţiei de construire pentru ca drumarul să înceapă lucrările în această primăvară. În plus, constructorul este pe ultima sută de metri cu proiectarea autostrăzii. Dacă traseul se modifică, trebuie reluat întregul proces şi trebuie realizate noi exproprieri.

Premierul Sorin Grindeanu a vorbit despre o viitoare lege pentru investiţiile strategice. „Pot să vă dau foarte multe exemple practice în care partea de început, studiile de prefezabilitate, de fezabilitate, eventualele exproprieri, proiectarea - ca să discutăm de lucrări de infrastructură - de multe ori durează mai mult decât execuţia acelei lucrări”, a spus premierul,

O bună parte din timpul pierdut în realizarea autostrăzilor din România li se poate imputa şi angajaţilor Companiei de Drumuri, susțin specialiștii. „Caietele de sarcini prezintă foarte multe neclarităţi, iar proiectanţii şi sau constructorii care licitează sau vor să participe la licitaţie cer tot felul de clarificări”, a explicat vicepreședintele Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea.

Proiectul autostrăzii Braşov - Borş a început în 2004, în baza unui contract de 2,2 miliarde de euro încheiat cu Bechtel, ce trebuia executat până în 2012. Contractul a suferit multe modificări, fiind reziliat în 2013. Pentru 12,5% din autostradă statul a plătit Bechtel 1,2 miliarde de euro.



Ulterior s-au dat noi termene de finalizare, ultimul estimat fiind 2020. Din șoseaua Brașov - Borș, de 433 km, sunt finalizați 52 km, pe tronsonul Câmpia Turzii - Gilău, construit de Bechtel. În prezent se află în lucru sau în pregătire tronsoanele Gilău - Nădăşelu, Târgu-Mureş - Ogra - Câmpia Turzii, Suplacu de Barcău - Borş, iar pe alte secţiuni nu au fost selectați constructorii.