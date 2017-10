Economie

Se cere impozitarea multinaționalelor de la 1 ianuarie 2018

de Ziua de Cluj, 24 octombrie 2017, 20:06

Deputatul independent Remus Borza a propus Guvernului si Parlamentului mai multe masuri pentru cresterea veniturilor la bugetul de stat, printre care implementarea unei directive europene care obliga multinationalele sa plateasca impozit in tara in care realizeaza veniturile si care ar aduce patru miliarde de euro la buget.

Astfel, el propune implementarea incepand cu 1 ianuarie 2018 in legislatia interna a Directivei Europene 1164/2016 prin care multinationalele sunt obligate sa plateasca impozit in tara in care realizeaza venit.

"Prin aceasta masura se limiteaza practicile multinationalelor de externalizare a profitului prin preturi de transfer, imprumuturi acordate de societatile-mama, cu dobanzi prohibitive si alte metode de 'optimizare fiscala'. Impactul acestei masuri este un plus de patru miliarde de euro la buget", potrivit unui comunicat al parlamentarului.

Totodata, el sustine ca este necesara implementarea, tot de la 1 ianuarie 2018, a Ordonantei 91/2014 care obliga agentii economici sa-si conecteze casele de marcat cu registrele electronice la serverele ANAF. Prin aceasta masura, statul vede in timp real dinamica si trasabilitatea impozitelor si taxelor pe care le are de incasat.

"Desi aceasta masura trebuia sa intre in efectivitate la 1 ianuarie 2015, ea a fost amanata de trei ori. O data de Guvernul Ponta si de doua ori de Guvernul Ciolos. Prietenii stiu de ce. Prea multa transparenta dauneaza, mai ales anumitor firme cu statut special. Aceasta masura a fost preconizata a fi implementata inca din 1999, odata cu adoptarea Ordonantei 28/1999. Impactul acestei masuri este un plus de doua miliarde de euro la buget", a aratat Borza.

In plus, modificarea redeventelor petroliere platite de OMV Petrom si de alte companii care exploateaza resursele tarii ar mai aduce un plus de 200 de milioane de euro la buget.

Este necesara, de asemenea, inasprirea legislatiei privind combaterea evaziunii fiscale si a spalarii banilor, precum si asimilarea acestor infractiuni crimei organizate, majorarea pedepselor intre un minim de 10 ani si un maxim de 20 de ani inchisoare si confiscarea extinsa a averii, cu un impact de plus 300 de milioane de euro la buget.

Campaniile de informare si insentivare, care sa conduca la cresterea gradului de conformare voluntara a contribuabililor in ceea ce priveste plata impozitelor, taxelor si contributiilor datorate statului, vor avea un aport de alte 200 milioane euro la bugetul de stat, considera Borza.

"Intr-adevar, Romania inregistreaza o evaziune fiscala la TVA de 37%. Cea mai mare din Europa. Anul trecut, din 19 miliarde de euro TVA de colectat, au ajuns la buget doar 11,7 miliarde euro. 7,3 miliarde euro s-au pierdut pe drum.

Nici anul acesta nu stam mai bine la colectarea veniturilor bugetare. Din 254 miliarde lei venituri estimate, pe primele 6 luni, ANAF a strans in vistieria tarii doar 117 miliarde lei. Ca sa atinga tinta bugetata, ar trebui sa colecteze in semestrul doi cu 17% mai mult. Misiune imposibila pentru o institutie hiperbirocratizata si nereformata.

Cele sapte miliarde de euro necolectate din TVA ar acoperi toate gaurile, deficitele si nevoile din buget. Ar acoperi in primul rand cresterea cheltuielilor de personal din anul 2017 cu 12 miliarde lei fata de anul trecut, respectiv de 57 la 69 miliarde lei si cresterea cheltuielilor cu asistenta sociala de 10 miliarde lei, de la 81 la 91 miliarde lei", sustine deputatul independent.

El sustine ca split TVA nu va ajuta cu nimic, ci, dimpotriva, efectul va fi erodarea increderii in Executiv, precum si o lipsa de predictibilitate si stabilitate a politicilor economice si fiscale.

"Gura pacatosului Misa adevar graieste. Ieri, in plenul Parlamentului, a recunoscut ca 82,35% din contribuabilii care declara TVA il si platesc. Pentru o minoritate de 17%, contribuabili rau-platnici, nu poti pedepsi peste 500.000 de firme oneste. Impingi spre faliment aproape 300.000 de IMM-uri care au peste 2,5 milioane de angajati si 44% din cifra de afaceri a Romaniei.

Nu este un secret pentru nimeni ca firmele romanesti sunt decapitalizate. Nici statul si nici bancile nu au facut mare lucru pentru a sustine capitalul romanesc si clasa antreprenoriala romaneasca.

Aceste firme, mici si mijlocii, ruleaza banii statului datorati cu titlu de TVA intre 25 si 55 de zile. Pentru ca exigibilitatea la plata a TVA-ului survine in a 25-a zi a lunii urmatoare facturarii. Este o operatie cat se poate de legala, reglementata de Codul Fiscal. Nu la fel de legala este politica statului care ramburseaza cu intarziere si de noua luni TVA-ul catre agentii economici, fara sa fie sanctionat sau sa plateasca daune sau dobanzi suplimentare", a mai aratat Borza, potrivit business24.ro