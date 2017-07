UPDATE Şeful ANAF, demis de premier. Cine preia funcţia

Economie

Şeful ANAF, demis de premier. Cine preia funcţia

de mediafax, 18 iulie 2017, 16:15

Bogdan Stan, şeful ANAF, a fost demis marţi de către premierul Mihai Tudose, în locul său fiind numită Mirela Călugăreanu, se arată în deciziile publicate în Monitorul Oficial.

UPDATE: Premierul Mihai Tudose a numit-o pe Mirela Călugăreanu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Mirela Călugăreanu a fost director executiv Colectare în cadrul Direcţiei Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti. Noua preşedintă a ANAF, Mirela Călugăreanu, are, potrivit declaraţiei de avere, un apartament şi o casă în Bucureşti, dar a primit şi o cotă parte dintr-o altă casă ca moştenire.

Ea mai deţine, împreună cu soţul său, două terenuri intravilane în Bucureşti, unul în Giurgiu, dar şi o cotă parte dintr-un teren agricol de 40.400 metri-pătraţi în judeţul Giurgiu.

De asemenea, Mirela Călugăreanu mai are un autoturism Land Rover Free Lander, fabricat în 2010, iar în conturi are 60.000 de euro "ridicaţi şi nedepuşi" plus încă 18.000 de euro.

______________________

Bogdan Stan a fost numit în funcţie în 13 ianuarie 2017, când l-a înlocuit pe Dragoş Doroş.

Mirela Călugăreanu este director executiv Colectare la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bucureşti.

Înlocuirea lui Bogdan Stan are loc după ce şi premierul Sorin Grindeanu şi premierul Mihai Tudose au exprimat nemulţumiri legate de nivelul de colectare.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la finalul şedinţei coaliţiei de guvernare, că i-a cerut premierului Mihai Tudose să analizeze „foarte atent şi cu maximă rigoare" activitatea ANAF şi să ia măsurile pe care le consideră de cuviinţă pentru a îmbunătăţi activitatea instituţiei, în condiţiile în care el nu este „foarte, foarte fericit".