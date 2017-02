Economie

Showroom de mobilă de 1,5 milioane de euro la Cluj

de Calin Poenaru, 06 februarie 2017, 14:49

Întreprinzătorii autohtoni sunt mai flexibili: o iau înaintea IKEA şi se extind mult mai repede. O astfel de iniţiativă vizează înfiinţarea unui super store la Cluj-Napoca, după ce anul trecut un showroom a fost deschis pe Calea Bucureşti.

Producătorul de mobilă din Banat îşi deschide magazine la foc automat

„Suntem în negocieri pentru locaţia necesară noului super store de la Cluj, după conceptul pe care deja l-am aplicat la Bucureşti. Suprafaţa va fi de 6.000 mp. Avem nevoie de autorizaţia de construire şi de cea de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. Până la sfârşitul anului îl vom da în funcţiune. Investiţia se va ridica la 1,5 milioane de euro. Încă nu ne-am decis dacă vom păstra magazinul din complexul Central”, a declarat, pentru ZIUA de CLUJ, Marius Raia, director general al reţelei Casa Rusu, deţinută de societatea timişeană Rus Savitar.



Primul super store a fost inaugurat anul trecut în centrul comercial Vitantis din Bucureşti, iar remodelarea și extinderea unității de la 3.000 la 6.000 mp s-a cifrat la aceeaşi sumă. Din spaţiul total o treime este alocată produselor de amenajare și decorare a locuinței. Intenţiile proprietarilor sunt de creare a astfel de unităţi, cu suprafeţe de 6.000-8.000 mp la Timişoara şi la Braşov.



Casa Rusu are o rețea de 30 de magazine, dintre care 18 proprii şi 12 în franciză. Investiţiile din 2015, de 8 milioane de euro, s-au concretizat în două centre logistice pe 14.000 mp, două magazine în Bucureşti şi în Bacău, o linie nouă de producţie de pal melaminat la Dudeştii Noi (Timiş). Rus Savitar a înregistrat în 2015 afaceri de 50 de milioane de euro. Principalii săi concurenţi de pe piaţa mobilei sunt IKEA, Mobexpert, Elvila, Lemet, Kika, Class Living.

Şi showroom, şi producţie



Antreprenoarele Camelia Șucu şi Genoveva Hossu au activat în toamnă o rețea de cinci showroom-uri la Cluj-Napoca şi Bucureşti. Acestea au denumirile ClassIN, Natuzzi Italia și Natuzzi Editions și găzduiesc colecții de mobilier și accesorii de interior. Ele includ produse destinate amenajărilor interioare, consultanță, soluții la cheie și servicii 3D (randări, tururi virtuale, realitate augmentată), iar cele Natuzzi se axează pe colecțiile producătorului italian de mobilă.



“Am construit o platformă de parteneriat strategic în industria designului interior, care se adresează atât iubitorilor de frumos, cât și specialiștilor din industrie”, susţine Camelia Șucu. Cele două întreprinzătoare negociază preluarea unei fabrici de mobilă în comuna Floreşti. Genoveva Hossu, fondatoarea showroomului de decoraţiuni Ingeno, şi Camelia Şucu, investitoare în industria mobilei şi în comerţ, s-au asociat din 2015. Şucu a vândut cu 40 de milioane de euro acţiunile pe care le deţinea la Mobexpert și mai deține companiile Piaţa de Gros Abundia (comerţ cu legume şi fructe), şi Iconic Health (producerea de sucuri naturale).



IKEA se urneşte greu în ţară



Retailerul suedez are în plan să deschidă trei noi magazine, oraşele alese fiind Cluj-Napoca, Timişoara şi Braşov şi Cluj, însă deschiderea unuia dintre acestea era estimată abia în 2021. "Pentru cele trei magazine din afara Bucureştiului suntem în căutare de teren, sperăm în suportul autorităţilor pentru susţinerea acestor investiţii", a declarat Stefan Vanoverbeke, retail manager IKEA South East Europe. Până în 2025, IKEA are în plan opt noi magazine pentru piaţa locală, iar în Europa de Sud-Est vor fi inaugurate 13 magazine. Grupul suedez are 150.000 de angajaţi şi 328 de magazine în 28 de ţări. IKEA are la Cluj doi furnizori: Ecolor Jucu (mobilier) şi Sortilemn Gherla (umeraşe).



Cei mai mulţi angajaţi, în fabricile din Ardeal



În Regiunea Nord-Vest se aflau cei mai mari angajatori din industria de mobilă din România, conform agenţiei Financial Trends. În 2014, aici erau angajaţi 38 din totalul salariaţilor industriei, care avea 60.542 de oameni. Sortilemn şi Ecolor se apropie de 2.000 de angajaţi. Primii 10 angajatori din regiune sunt responsabili pentru recrutarea a 53% din salariaţii industriei de mobilă din Nord-Vest şi 20% din totalul salariaţilor din industrie pe ţară. Topul angajatorilor din industrie în Nord-Vest era dominat de societăţile cu peste 250 de salariaţi. Cei mai mari angajatori din regiune sunt din Mamureş (4), Satu Mare (2), Cluj (2), Bihor (2).