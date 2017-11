Economie

Sistemul Clarvision ERP, soluție dezvoltată 100% de NTT DATA Romania

de Ziua de Cluj, 28 noiembrie 2017, 11:16

AVIVA, unul dintre cei mai mari producători de mobilă la nivel național și unul dintre cei mai importanți furnizori IKEA la nivel global, utilizează încă din anul 2007 sistemul Clarvision ERP, soluție dezvoltată 100% de NTT DATA Romania.

Publicitate

După debutul colaborării cu IKEA în anul 2005, compania AVIVA a cunoscut un ritm accelerat de dezvoltare, ceea ce a generat necesitatea identificării unui sistem de gestiune complex și flexibil, capabil sa facă față ritmului alert de creștere al firmei si implicit al volumului de date. Posibilitatea de planificare și urmărire exactă a producției, a stocurilor, a lanțului de aprovizionare și desfacere, a costurilor, plus posibilitatea dezvoltării de aplicații personalizate, a cântărit greu în luarea deciziei de a implementa Clarvision ERP.

Așa a început în 2007 colaborarea cu NTT DATA Romania (în acel moment EBS Romania). Încă de atunci sistemul Clarvision ERP a fost catalogat de IDC ca fiind unul dintre cele mai bune sisteme ERP din țară. NTT DATA Romania a continuat să își consolideze această poziție, ținând pasul cu cerințele companiilor de producție și în prezent peste 180 de companii din România au ales să implementeze sistemul ERP Clarvision.

Exploatarea și implementarea sistemului Clarvision s-a făcut etapizat, asigurând integrarea sistemului în funcție de cerințele și nevoile specifice producției de panouri, mobilier modular, parchet din cadrul firmei AVIVA. Odată cu creșterea companiei a crescut și complexitatea proceselor care trebuiau gestionate în Clarvision.

Astfel în 2013, echipa NTT DATA Romania a implementat o aplicație de scanare a codurilor de bare care să gestioneze eficient creșterea semnificativă a gamei de produse. Scanarea produselor finite, de la producție până la livrare, a dus la înregistrarea corectă a documentelor, simplificarea și eficientizarea muncii operatorilor de date prin automatizarea proceselor precum și prin urmărirea realizării comenzilor.

„Un bilanț bref și corect a 10 ani de colaborare cu NTT DATA Romania se poate face raspunzând simplu la următoarea întrebare: s-ar fi putut gestiona cu succes activitatea firmei AVIVA, producător de produse din lemn de o mare varietate fără un sistem ERP performant? Răspunsul este clar NU, având în vedere complexitatea activității, patrimoniul vast al firmei, numărul mare de salariați (peste 1600) și trendul permanent ascendent al afacerii, Aviva ajungând la vânzări lunare de 6.500.000 EUR, destinate aproape exclusiv exportului. Folosirea acestui ERP performant este un atuu în promovarea cu succes a politicii firmei AVIVA de adaptare la noile tehnologii, noile cerințe ale pieței, noile provocări din mediul de afaceri, economic și legislativ. Sincer, nu ne putem închipui activitatea AVIVA fara NTT DATA, fără acest partener de nădejde alături de care ne-am dezvoltat, care, mai mult, a contribuit la aceasta dezvoltare prin oferirea promptă și profesionistă a întregului lui suport!" (Gabriela Pleșcan, dir.gen.adj., AVIVA SRL)

Echipa Clarvision descrie colaborarea cu AVIVA ca una din exemplele de colaborare pe piața națională:

„Colaborarea cu AVIVA este importantă în primul rând prin prisma angajamentului de partener de business pe termen lung, angajament pe care ni l-am asumat acum 10 ani. Pe măsură ce compania iși diversifică activitățile de producție noi am extins construcția inițială a sistemului Clarvision ERP în funcție de cerințele și necesitățile noi apărute. Avem un parteneriat clădit pe încredere, profesionalism și flexibilitate, care a condus in timp la o colaborare apropiată si deschisă, dovadă fiind aprecierea echipei AVIVA care ne considera colegii lor." Maria Metz - Deputy CEO, NTT DATA Romania

Despre NTT DATA Romania:

NTT DATA este un furnizor mondial de servicii IT de top şi un partener în inovaţie. Sediul central al NTT DATA se află în Tokyo şi are operaţiuni de afaceri în peste 50 de ţări. NTT DATA pune accent pe angajamentul pe termen lung în relaţie cu clienţii săi şi oferă servicii profesionale, ce variază de la consultanţă şi dezvoltare de sisteme, la outsourcing. Aflat în topul mondial al furnizorilor IT, NTT DATA este un partener inovativ, beneficiind de o rază de acoperire globală, dar şi de competențe locale.

Cu o experienţă de peste 17 ani, NTT DATA Romania s-a impus pe piaţa locală ca partener de succes în domeniul soluţiilor ERP, furnizor al propriului produs ERP Clarvision.

NTT DATA Romania a înregistrat în primele 10 luni ale anului 2017 o cifră de afaceri de 43,3 mil EUR, în creștere cu 50,22% față de aceeași perioadă a anului anterior. O creștere semnificativă de peste 70% a fost înregistrată pe piața locală, unde la sfârșitul lunii octombrie erau înregistrate venituri de peste 10,6 mil EUR.