Economie

Şoferii cu risc ridicat vor plăti cu 80% mai mult la RCA

de Ziua de Cluj, 27 iulie 2017, 17:00

Tariful de referinţă, BAAR - instituţie cu noi roluri şi responsabilităţi, clientul cu risc ridicat şi decontarea directă sunt mai importante aspecte pe care le stabileşte proiectul de normă privind asigurările obligatorii auto din România (RCA), pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie, pentru aplicarea legii nr. 132/2017.

Publicitate

Noua lege, care urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României, aduce soluţii pentru aşezarea pieţei asigurărilor pe coordonate viabile care să ducă la eliminarea dezechilibrelor manifestate în trecut. RCA este o piaţă obligatorie, iar diversificarea posibilităţilor de dezvoltare a acesteia şi protejarea intereselor consumatorilor sunt obiectivele noii legi.



"Nu sunt modificări semnificative faţă de proiectul publicat pe site, numai în ceea ce priveşte bonus malus. Am discutat cu toţi cei implicaţi şi am convenit că cel care este asigurat şi are un comportament adecvat în trafic trebuie să fie bonusat, să primească un discount semnificativ. Am crescut acest bonus de la 32 la 50%.



Astăzi, cei care au un comportament adecvat în trafic primesc un discount de 50% la clasa de bonus 8. În ceea ce priveşte categoria persoanelor care sunt malusate, care au un comportament inadecvat în trafic, care fac accidente, care ne împing către zona de creştere a tarifelor şi de rezolvare a acestor probleme pe care le constatăm că există astăzi vor fi malusaţi până la 180%.



Vor plăti cu mai mult de 80% tariful RCA care este ofertat ca urmare a faptului că se află în grupa de malus 8. Era 200%, dar 180% a rezultat în urma dezbaterilor cu asociaţii de protecţia a consumatorului, transportatori, service-uri, am convenit că punctul de echilibru este acest 180%”, a declarat Cornel Coca Constantinescu, vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Poliţe la jumătate de preţ pentru cei fără accidente



Şoferii care nu produc accidente ar putea plăti poliţe RCA cu 50% mai mici, iar cei care au un comportament inadecvat în trafic, cu până 80% mai mult. Factorul N are ca principal scop determinarea nivelului până la care clienţii sunt consideraţi cu risc scăzut, mediu sau ridicat. Acesta va fi determinat de către BAAR şi şi va fi subiectul unei proceduri de urmează să fie transmisă în următoarele 30 de zile la ASF în vederea aprobării.



Dacă factorul N adăugat tarifului de referinţă este o limită maximală până la care ne putem raporta, ceea ce depăşeşte această limită, prin ofertele transmise de către asigurători reprezintă clienţii cu risc ridicat. Clienţii cu risc ridicat vor fi orientaţi către BAAR. În momentul în care primesc trei oferte peste tariful de referinţă plus factorul N, atunci BAAR, într-un termen prestabilit de normă, va oferta aceşti clienţi şi îi va repartiza către asigurători în funcţie de cota de piaţă pe care o au asigurătorii la o dată de referinţă.



Un client cu risc ridicat este cel care nu respectă regulile în trafic, a făcut multe accidente, produce daune mari, frecvenţa daunei este foarte ridicată şi severitatea daunei foarte mare. Toţi clienţii sunt obligaţi să facă RCA şi să fie protejaţi (inclusiv cei cu risc ridicat), obiectivul principal fiind supravegherea pieţei asigurărilor auto în scopul protecţiei consumatorilor şi urmărirea preţurilor astfel încât acestea să nu crească într-un mod necontrolat.



Aspecte clarificate de noul proiect de normă



- reglementarea elementelor contractului RCA, inclusiv reînnoirea acestuia

- reglementarea formatului poliţei de asigurare

- reglementarea condiţiilor şi criteriilor de autorizare şi practicare a RCA pe teritoriul României

- criteriile de risc şi instrumentele utilizate în calculul tarifului de primă

- asigurările RCA aplicabile asiguraţilor cu risc ridicat

- modalitatea de avizare şi înregistrare a personalului care efectuează constatarea daunelor

- reglementarea modalităţii de constatare, evaluare, stabilire şi plata a despăgubirilor

- modalitatea de decontare directă

- reglementarea criteriilor de aplicare a sistemului bonus-malus

- facilităţi şi penalităţi aplicabile asiguraţilor

Sursa: FinZoom