Statul concurează privaţii la Cluj. Staţie de încărcat maşini "eco" la Univers T

de Calin Poenaru, 27 aprilie 2017, 15:05

Hotelul Univers T, aflat în subordinea Consiliului Judeţean (CJ) Cluj, a inaugurat o staţie de încărcare a maşinilor electrice şi hibrid destinată clienţilor săi, însă vrea să extindă acest serviciu pentru toţi posesorii unui asemenea autovehicul.

„Iniţiativa aceasta ne-am dori-o a fi preluată de cât mai multe alte entităţi publice sau private. Mă bucur ca suntem pionieri în modernism, vrem să o extindem şi la aeroport, unde avem un trafic mare, dar şi în zona instituţiei noastre, poate undeva în zona bibliotecii judeţene.

Ştiu că există încă rezerve faţă de această tendinţă, că sunt preţurile prea mari la maşinile electrice, aşa a fost şi cu telefoanele mobile la început, iar apoi au scăzut. Este evident că aceasta e tehnologia viitorului, una nepoluantă, pe care ne-o dorim şi pentru Cluj. Avem o responsabilitate nu numai pentru noi, ci şi pentru copiii noştri, cărora să le asigurăm un aer curat”, a precizat vicepreşedintele CJ, Istvan Vakar.

Complexul hotelier dispune de o parcare proprie cu o capacitate de 80 de locuri, accesibilă atât autoturismelor, cât şi autocarelor cu turişti. Alături de persoanele cazate în hotel care vor putea să îşi încarce autoturismele pe parcursul întregii nopţi, de încărcarea gratuită vor beneficia şi cei care vor decide să mănânce în restaurant sau cei care se vor destinde pe terasa hotelului.



„A fost o idee mai veche de a amplasa o asemenea staţie, în urma solicitărilor venite din partea clienţilor. Cei care sunt cazaţi la hotel vor putea beneficia de acest serviciu cu ajutorul unui cod PIN care li se va elibera, la fel şi cei de la terasă. Dacă va exista cerere, vom instala şi o staţie de încărcare rapidă pe care o vom pune la dispoziţia tuturor celor din oraş sau sosiţi la Cluj”, susţine managerul Univers T, Valentin Lungu.



„Solicitările pentru autoturismele electrice sunt din ce în ce mai mari, aşa că, dacă anul trecut vorbeam de câteva sute la nivelul României, în următorii ani vom vorbi despre câteva mii sau zeci de mii. Cererea este în creştere pentru maşinile hibride, dar şi pentru cele electrice.



Modelele pe care le-am primit noi spre vânzare respectă cele mai stricte norme de poluare, au tehnologii speciale, iar 70% din componenţa lor este reciclabilă. Avem nevoie, însă, de o dezvoltare a logisticii şi pe orizontală. M-aş bucura dacă autorităţile şi chiar zona privată ar înfiinţa cât mai multe asemenea staţii de încărcare, pentru că este nevoie de ele”, consideră Marius Zahan, branch manager al dealerului BMW Autotransilvania.

„Noi ne-am axat pe maşini mai puţin poluante, avem cinci la Cluj, putem aduce și mâine, dacă vrem, alte 35, dar nu am avea stații de încărcare pentru ele. Chiar se poate „împărți” o mașină electrică de către angajaţii unei firme sau ai unei clădiri de birouri dacă există o asemenea stație. Există solicitări în creştere pentru serviciile rent-a-car pe sistem electric. Maşinile pe bază de combustibil din petrol sunt pe cale de dispariţie în faţa tehnologiei electrice”, spun reprezentanţii sistemului de închirieri de maşini Get Pony.



Staţia dată în funcţiune joi la Univers T poate asigura încărcarea unei asemenea maşini într-un interval de trei ore. Astfel de puncte de încărcare au mai fost amplasate la Cluj la hipermarketurile Kaufland Mărăşti şi Cora, la complexele de birouri Liberty Technology Park şi Novis Plaza, la hotelul Lol et Lola sau la sediile Romstal.

Primăria Cluj-Napoca vrea să înfiinţeze staţii de încărcare în parcările sale de pe Moţilor şi Piaţa Unirii, dar şi în noile parkinguri pe care le are în vedere în cartiere, unul dintre criteriile formulate fiind ca acestea să aibă cel puţin două prize, cu încărcare lentă şi rapidă. Investiţia într-o asemenea staţie se cifrează între 1.000 şi 30.000 de euro, în funcţie de viteza de încărcare.

Ministerul Mediului şi-a stabilit ca strategie instalarea a 6.000 de puncte de alimentare în reţea până în anul 2020, însă nici obiectivul de 840 de staţii programate pentru 2016 (420 cu putere normală şi 420 cu încărcare rapidă) nu a fost atins. Administraţia Fondului de Mediu acordă în acest an o subvenţie de 10.000 de euro pentru achiziţionarea unei maşini electrice şi de 5.000 de euro pentru una hibridă, în cadrul programului Rabla Plus.