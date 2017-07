Economie

Studiu de piaţă despre industria informatică a Clujului

de Ziua de Cluj, 19 iulie 2017, 12:04

Asociația Română pentru Industria Electronică și Software (ARIES) Transilvania a demarat procedurile de realizare a unui studiu de piață referitor la industria software și de servicii IT.

Proiectul va analiza situația pieței de IT din Cluj-Napoca în comparație cu cea din alte opt centre urbane mari din România, în scopul de a oferi date relevante de context pentru piața clujeană de profil. Studiul vizează analiza evoluției industriei și nevoile specifice ale companiilor și angajaților din domeniu. Pentru Cluj proiectul de cercetare are scopul de a furniza o imagine actuală exactă asupra nevoilor și provocărilor din IT, punând datele în context local și național.



Studiul realizat de ARIES se află la cea de-a doua ediție anuală și va cuprinde o analiză la nivel național. Acesta va avea o componentă cantitativă, aplicându-se un chestionar online pe un eșantion format din 800 de companii de IT din cele nouă orașe, dar și o componentă calitativă, urmărindu-se realizarea a 30 de interviuri individuale cu manageri și responsabili de departamente de resurse umane. Se va acorda o importanță analizei produselor proprii și inovative, tendinţelor industriei și oportunităților de dezvoltare și inovare pentru companii.



"Este un proiect menit să ajute întregul ecosistem, atât industria, cât și autoritățile locale, universitățile, organizațiile adiacente ale domeniului IT, pentru a susține creșterea și inovația companiilor ce activează în această piață. Ne dorim să obținem informații actualizate, legate de provocările și realizările, atât ale companiilor cât și ale angajaților din industria de IT. Încurajăm cât mai multe firme din domeniu să completeze chestionarul pentru a putea avea o imagine cât mai fidelă a stadiului actual de dezvoltare a pieței de IT", a explicat Bianca Muntean, director executiv al ARIES Transilvania.



“Clujul trăiește vremuri interesante și, se pare că, ne vom apropia de cele mai mici cote de șomaj din istoria post-comunistă. IT-ul este vârf de lance în dezvoltarea regională, iar resursa umană în acest domeniu, este critică și foarte importantă. Proiectele comune între asociațiile profesionale și institutiile locale au arătat avantajele colaborării și șansa de a construi împreună proiecte sustenabile", a declarat Cătălina Ciubotaru, specialist în resurse umane, coordonatorul studiului.



Studiul se va desfășura în perioada iulie-septembrie 2017 și va cuprinde inclusiv o analiză comparativă a rezultatelor financiare a companiilor din IT, pe ultimii 6 ani, în vederea identificării exacte a evoluției economice a sectorului. Cercetarea va urmări și obținerea unor informații exacte și despre structura angajaților, fluctuația de personal, nevoile de training, produsele proprii și gradul de inovare al acestora, și piețele de desfacere ale companiilor din sectorul IT.



ARIES este cea mai mare organizație creată pentru industria IT&C din România, cu filiale zonale la Timișoara, Brașov, Cluj și Craiova. Prin intermediul filialei Transilvania, membrii își propun să dinamizeze activitatea în această zonă, să se implice în activitățile referitoare la sectorul IT, să stabilească legături între firmele de profil, pentru promovarea intereselor locale pe plan național şi internațional, să sprijine inovarea la nivel regional.

INDUSTRIA IT ÎN ROMÂNIA (2015)

* Companii: 13.800

* Angajaţi: 76.000

* Persoane fizice autorizate: 17.000

* Salariu mediu net: 2.600 lei

* Top angajatori: Bucureşti, Cluj, iaşi

* Densitatea maximă: Cluj, 1 din 25 angajaţi

* Afaceri cumulate: 16 miliarde lei

* Outsourcing: 25%

* Top tehnologii: Mobile, Net, Java

Sursa: ARIES