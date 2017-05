Economie

Suntem sus, în top. Economia românească se îndreaptă către o criză acută pe piaţa forţei de muncă

de Ziua de Cluj, 01 mai 2017, 13:45

Economia românească se îndreaptă către o criză acută pe piaţa forţei de muncă, numărul salariaţilor şi gradul de profesionalizare înregistrând o scădere în ultimii ani, fenomen care s-ar putea accentua în viitor, potrivit unui studiu efectuat de KeysFin, publicat luni.

Publicitate

Potrivit studiului KeysFin, citat de zf.ro, realizat pe baza datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), Comisiei Naţionale de Prognoză (CNP) şi Eurostat legate de piaţa muncii din ultimii 10 ani, majoritatea firmelor din România se confruntă în prezent cu efectele crizei de personal, multe companii reclamând faptul că nu găsesc personal calificat.

Statisticile INS indică faptul că, după boom-ul economic din 2007-2008, numărul locurilor de muncă vacante aproape s-a dublat, de la 38.625 în 2009 la 59.753 în 2016. Clujul este foarte sus, într-un top al oraşelor.

„Cea mai puternică cerere de forţă de muncă este în jurul Capitalei, acolo unde statisticile arată că sunt disponibile peste 16.000 de posturi, urmate de polii de creştere economică reprezentaţi de oraşele Cluj-Napoca, Timişoara, Braşov, Ploieşti şi Constanţa. Industria prelucrătoare, cu 15.793 de locuri de muncă vacante, sectorul de sănătate (8.461) şi comerţul (5.216) se aflau, alături de sectorul public, pe lista principalilor angajatori", se arată în analiza KeysFin.

„Cea mai mare cerere de forţă de muncă este în rândul specialiştilor (17.731 posturi), aproape dublă faţă de 2009, dar rămâne mult sub nivelul-record din 2007 (22.295 posturi). Datele statistice arată că sunt la mare căutare şi meseriaşii din domeniul serviciilor (8.205 posturi), alături de operatorii de instalaţii şi maşini/asamblori de maşini şi echipamente (7.035) şi de muncitorii calificaţi (6.904 posturi). Per ansamblu, pe fondul creşterii economice, cererea de angajaţi calificaţi în economie a evoluat susţinut în ultimii ani, însă rămâne sub nivelul de acum 10 ani", afirmă analiştii de la KeysFin.