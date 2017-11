Economie

Taximetria la Cluj este cea mai profitabilă din România

de Calin Poenaru, 24 noiembrie 2017, 11:49

La fiecare 1 leu încasat, o companie din Cluj are 29 de bani profit, pe când una din București-Ilfov de 15 ori mai puțin, doar 2 bani. Un taximetrist local poate câştiga la Cluj-Napoca şi 1.000 de euro pe lună.

Una din patru companii care activează în domeniul taximetriei cu sediul în județul Cluj are un risc ridicat de a intra în insolvență, arată ultimul studiu realizat de Creditinfo România pentru certificarea Strongest in Romania. La nivelul regiunii București-Ilfov aproape jumătate dintre companiile existente au acest risc, iar la nivel național, 41%.



"O companie care intră în insolvență afectează nu doar finanțele furnizorilor direcți, ci are efecte și asupra colaboratorilor acestora. Semnele că o companie are un risc ridicat de intrare în insolvență sunt relativ ușor de observat, însă câți antreprenori analizează acest aspect atunci când sunt în fața semnării unui nou contract?", observă Aurimas Kacinskas, director general al Creditinfo Romania.



39% din veniturile înregistrate la nivel național sunt generate de companiile de taximetrie ce activează în regiunea București-Ilfov și în Cluj. Taximetrele ce deservesc București-Ilfov generează 27% din veniturile naționale, pe când cele care deservesc populația județului Cluj, 12%.



În urma analizei s-a observat o discrepanță între companiile care activează în Cluj și cele din București-Ilfov. O companie din Cluj are o profitabilitate medie de 29% pe când una din București-Ilfov, de doar 2%. La fiecare 1 leu încasat, o companie din Cluj are 29 de bani profit pe când una din București-Ilfov, de 15 ori mai puțin, doar 2 bani profit la fiecare 1 leu încasat.

Firmele clujene îşi plătesc mai repede datoriile



Situația nu se schimbă nici în cazul plății datoriilor cu scadența imediată (plata furnizorilor, credite bancare pe termen scurt, salarii, impozite și taxe) o companie din Cluj reușind să plătească în medie de peste 2,5 ori mai repede datoriile imediate în comparație cu una din București-Ilfov.



În cazul solvabilității și a lichidității situația este similară, companiile din Cluj având valori net superioare celor din București-Ilfov. Lichiditatea arată capacitatea unei societăți de a-și putea achita datoriile imediate (plata furnizorilor şi a impozitelor) prin intermediul activelor curente.

Activele curente sunt stocurile (inexistente în acest domeniu), creanțele (nesemnificative, fiind vorba de plata pe loc, la finalul unei curse) și disponibilul de numerar din casă sau din conturi. Valoarea medie recomandată a raportului este de 1, ceea ce înseamnă că societatea trebuie să dispună de 1 leu în casă, în conturile bancare sau creanțe pentru fiecare leu datorat furnizorilor.

Solvabilitatea poate fi prezentată drept credibilitatea companiei în fața creditorilor. O companie cu o solvabilitate ridicată este o societate care în cazul în care nu își poate achita datoriile dispune de bunuri care pot fi valorificate în vederea stingerii datoriei.

La polul opus, o companie cu solvabilitate scăzută este una a cărei active deținute nu acoperă datoriile totale pe care aceasta le are, iar în cazul insolvenței creditorii vor fi păgubiți, neputând să își recupereze datoriile. În cazul solvabilității, valoarea recomandată a raportului este de 1,5, valoare depășită de companiile din Cluj (2,9), dar departe de cele din București-Ilfov (0,6).



Lichiditatea fără solvabilitate înseamnă capacitatea de a plăti rapid, însă implică și riscul ca la o eventuală insolvență să rămâi păgubit în calitate de creditor. Solvabilitatea fără lichiditate înseamnă o viteză redusă de plată, dar la o eventuală insolvență există o probabilitate mai bună de a recupera eventualele datorii restante. Solvabilitatea și lichiditatea sunt privite ca un tot unitar şi o companie care le are pe amândouă devine partener de încredere.

Certificarea Strongest in Romania, greu de atins



Creditinfo România a analizat toate companiile de taximetrie din România pentru certificarea Strongest in Romania și a constatat că doar 1,5% din cele ce activează în domeniu o pot obține. Certificatul demonstrează că o companie este solvabilă, profitabilă, are capacitatea de a genera locuri de muncă și este capabilă să își achite datoriile în timp record.

Acest instrument este folosit ca un pașaport în fața potențialului colaborator. Certificarea ia în calcul 20 de indicatori financiari și de bonitate ai unei companii, reprezentând o selecție dură a companiilor. La nivel național doar 5,6% dintre companii pot aplica pentru această certificare, cu doar 1,5% din taximetrie, fiind un domeniu în care certificarea este greu de obținut.

Dintre companiile care activează în domeniul taximetriei și sunt eligibile Strongest in Romania, 20% provin din rândul celor care își desfăsoară activitatea în Cluj. Ponderea companiilor din domeniu eligibile pentru obtinerea certificării în totalul companiilor care au această activitate din întregul județ este de 3,3%, de 2,5 ori mai mare decât media națională.

Creditinfo deține birouri de credit în 27 de țări. Activitatea sa constă în colectarea de informații despre companii și consumatori pentru a construi rapoarte de credit, creditare și istoricul creditelor. Compania este originară din Islanda, fiind unul dintre membrii fondatori ai Asociației Companiilor de Informații de Afaceri.

"Lucrez când vreau, câştig 1.000 euro/lună"

Florian este absolvent de ştiinţe economice, a activat într-o mare companie internaţională, dar a decis să renunţe şi să îşi schimbe domeniul de activitate. "Înainte lucram pe vânzări, dar mi se părea foarte greu şi nu nici nu prea aveam timp liber. Am decis să intru în taximetrie, am o Dacia Logan pe care o folosesc, sunt conectat la un dispecerat din Cluj. În general într-o lună fac peste 1.000 de euro, în condiţiile în care lucrez când am eu chef, nu mă constrânge nimeni. Aşa mă pot ocupa de familie, de copil, sunt mulţumit. E drept că nu e uşor să fii taximetrist în Cluj, cu aglomeraţia asta şi cu tot felul de străduţe pe care eşti obligat să ajungi".