Economie

Testarea candidaților pe loc câștigă teren ca metodă de recrutare. Târg de cariere, în martie, la Cluj

de Ziua de Cluj, 23 ianuarie 2017, 10:27

Companiile sunt tot mai interesate să-i testeze pe candidați încă de la primul interviu de angajare. În felul acesta recrutorii își dau seama mult mai repede, chiar din primele minute, dacă acel candidat e potrivit sau nu pentru postul disponibil și, în plus, identifică nivelul de competență, cunoștințele și experiența candidaților.

„În urmă cu doi ani am introdus pentru prima dată competițiile contra-cronometru Speed Challenge. Am început în 2015 cu concursuri-fulger de programare în domeniul IT, care s-au bucurat de mare succes și pe care le organizăm și în prezent. De anul trecut organizăm și Speed Challenge pe traducere. De anul trecut le dăm posibilitatea și celor care recrutează cunoscători de limbi străine să-i testeze pe loc pe candidați. Mai mult, din această primăvară vom avea o varietate și mai mare de domenii pentru care vom organiza, în colaborare cu angajatorii, Speed Challenge-uri: e vorba despre inginerie, contabilitate, auto&automotive, dar și despre alte industrii", spune Corina Brândușan, PR Managerul Târgului de Cariere.

Pe lângă competiții Speed Challenge, companiile pot să organizeze în cadrul TdC workshopuri și seminarii pe diverse teme.

Interviul de angajare: la ce sunt atenți recrutorii

Experiența și competențele în domeniu sunt cele mai importante aspecte de care țin cont recrutorii, potrivit studiului realizat toamna trecută de Târgul de Cariere și HR Summit.

La cercetare au participat 158 de recrutori de la companii importante la nivel național. Astfel, 39% dintre angajatori au afirmat că la interviul de angajare îi interesează cel mai mult experiența candidaților, 38% pun mai mult accent pe competențele în domeniu, iar 20% apreciază mai degrabă atitudinea pe care candidații.

2% dintre recrutorii care au răspuns la studiu afirmă că sunt mai degrabă atenți la viteza de reacție la întrebările "provocatoare". Studiul s-a desfășurat în perioada octombrie-noiembrie 2016, pe un eșantion de 158 de specialiști în resurse umane care au participat la Târgul de Cariere și la HR Summit.

Organizatorii Târgului de Cariere (TdC) așteaptă peste 200 de companii la ediția de primăvară a evenimentului, care avea avea loc în martie și aprilie la Cluj (9-10 martie), Iași, Chișinău, Brașov, Sibiu, Oradea și Târgu-Mureș. Vor avea loc 9 ediții - 7 globale și 2 dedicate exclusiv domeniului IT.