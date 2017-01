Economie

Transilvania de Nord va aniversa 10 ani de la intrarea în Uniunea Europeană

de Ziua de Cluj, 09 ianuarie 2017, 17:22

Centrul Regional Europe Direct Transilvania de Nord a obţinut finanţare din partea Comisiei Europene pentru un plan de acţiune care se va desfăşura sub sloganul „10 ani de UE: Transilvania de Nord Before & After”.





Centrul este un proiect al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADRNV) Cluj, pe care îl derulează din 2008, iar bugetul pe 2017 va fi de 23.450 de euro. „Pentru 2017, evenimentele centrului vor fi mai concentrate pe cei 10 ani de Uniunea Europeană şi efectele reale a apartenenţei în marea familie a Europei asupra comunităţii regionale”, a declarat Sanda Cătană, director general interimar al ADRNV.

Printre cele mai importante acţiuni sunt organizarea a patru evenimente destinate unui public local sau regional specific: concurs foto „10 ani de Uniunea Europeană: Transilvania de Nord Before & After”, dezbatere regională pentru jurnalişti, atelier dedicat mediului privat pe tema ,,Jobs, Growth and Investment’’, Ziua Educaţiei – 5 octombrie, expoziţie foto itinerantă „10 ani de UE: Transilvania de Nord şi Veliko Tarnovo, Before & After”.

O altă activitate va fi crearea a 10 infografice care vor demonstra efectele asupra locuitorilor din regiunea şi promovarea lor pe social media. Grupurile vizate sunt publicul larg și cel de pe internet; jurnalişti, blogeri, freelanceri, mass media; copii, beneficiari şi potenţiali beneficiari ai programelor operaţionale 2014-2020 (microîntreprinderi, organizații nonguvernamentale, autorități publice locale, spitale, universități); reţeaua Europe Direct şi alte reţele de comunicare ale Comunității Europene; multiplicatori de informaţie europeană.

Centrele Europe Direct reprezintă un punct de contact local pentru toate instituţiile UE. Ele completează şi susţin activitatea Reprezentanţelor CE şi a Birourilor de Informare ale Parlamentului European la nivel local şi regional. Rețeaua din România este formată din 31 de unități care oferă zilnic cetățenilor informații privind politicile europene și modul în care acestea influențează viața de zi cu zi a locuitorilor țării.