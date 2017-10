Economie

Trei proiecte de arhitectură din Cluj, calificate în finala Romanian Building Awards

de Calin Poenaru, 12 octombrie 2017, 15:48

Clujul va participa la finala Romanian Buiding Awards (RBA) cu proiecte realizate de birourile de arhitectură Andreescu & Gaivoronschi, Ateliercetrei şi Atelier Mass. Acestea sunt clădirea de birouri The Office, studiourile de educaţie alternativă a Şcolii Populare de Artă Tudor Jarda, ambele din Cluj-Napoca, şi amenajarea festivalului Electric Castle de la Bonţida.

Colaj din lucrările calificate în finala Romanian Building Awards

Echipa de proiect pentru The Office a fost compusă din Andreescu & Gaivoronschi (proiectant), Prompt SA, ACI (constructori), Vlad Gaivoronschi (autor), beneficiar fiind Cluj Business Centre. La cea pentru Tudor Jarda au contribuit Ateliercetrei (proiectant), Rareş Construcţii (constructor), Paul Mihai Moldovan, Anamaria Moldovan, Florin Vasile Lazăr, Eszter Szoke, Ștefan Ionuț Perșe (autori). Electric Castle a avut în echipa de proiect pe Atelier Mass (proiectant), Festival Ticket Management (constructor şi beneficiar), Silviu Aldea, Cătălin Iliescu, Agnes Szorcsey (autori).



„Chiar dacă prin prisma acestei competiții se poate observa o piață românească a construcțiilor inconsistentă și fragilă, din care proiectele publice lipsesc aproape cu desăvârșire, lucrările selectate transmit ideea că mai puțin poate însemna mai multă calitate.

Așteptăm cu interes ca reputatul juriu internațional care va veni la București să ne ofere ocazia de a plasa reușitele românești în contextul mondial. Anul acesta formatul etapei de judecată a nominalizărilor va da ocazia publicului interesat să asiste la susținerile proiectelor de către autorii lor”, a declarat Șerban Țigănaș, președinte al board-ului RBA şi al Ordinului Arhitecţilor din România (OAR).



Lista este formată din proiectele care au trecut de prima etapă de selecție pe baza impactului social, cultural, economic asupra calității vieții, pe lângă criteriile estetice și tehnice ale construcției.

Membrii board-ului sunt Șerban Țigănaș, Marian Moiceanu, Marian Popa, Ioana Ciolacu, Vintilă Mihăilescu, Florin Mindirigiu, Cristian Romeo Erbașu. RBA își propune să identifice și să promoveze cele mai valoroase proiecte construite recent și se adresează trioului arhitect - constructor - beneficiar, presupunând două etape de jurizare.



În etapa finală a concursului, un juriu internațional va desemna dintre nominalizați proiectele câștigătoare ce vor fi premiate în marea gală cu o diplomă însoțită de un certificat cu recenziile juriului, un trofeu mural, placheta de onoare, ele urmând să fie promovate la nivel național și internațional.



Membrii juriului sunt Renato Rizzi, Andrei Șerbescu, Miha Dešman și Ken Yeang. RBA - premiile naționale pentru spațiul construit sunt organizate de Asociația Pro Event, OAR și Universitatea de Arhitectură și Urbanism București, având ca misiune promovarea celor mai valoroase proiecte construite în ultimii doi ani în România.



Finalistele RBA



- American International School Bucharest. Proiectant: Carpaţi Proiect

- Bucharest One. Proiectant: Architect Service

- Casa Racoviță. Proiectant: Corina Dindăreanu

- Clădire de birouri Ștefan cel Mare. Proiectant: Lauster & Radu

- Casa S. Proiectant: Arcvision

- Duplex Forest. Proiectant: NBC

- Electric Castle. Proiectant: Atelier Mass

- Locuirea într-o cupolă - Casa cu Sfinx. Proiectant: Enterprise A&D

- Office R. Proiectant: Re-act now

- Ostașilor 8. Proiectant: TAG Architecture

- Prima clădire CLT. Proiectant: TECTO Arhitectura

- Restaurarea Curții Brâncovenești Potlogi. Proiectant: Westrom Design

- Reabilitarea centrului comercial Mercur. Proiectant: Getrix

- Real Is Surreal. Proiectant: Re-act Now

- Restaurare casă BNR Dolj. Proiectant: Carpaţi Proiect

- Spații inteligente și interconectate. Proiectant: AECOM

- Studiouri Școala Populară de Arte Cluj. Proiectant: Ateliercetrei,

- The Office Cluj. Proiectant: Andreescu & Gaivoronschi