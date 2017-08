Economie

Tudose confirmă intenţia Guvernului de a reduce contribuţiile la Pilonul II de pensii: Statul e un mai bun administrator

de mediafax, 25 august 2017, 15:39

Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, că potrivit Ministerului Finanţelor, „randamentul la pilonul I de pensii este mult mai mare decât randamentul obţinut la pilonul II” şi a cerut o analiză a oportunităţii diminuării contribuţiei virate la fondurile administrate privat. ASF contrazice datele Executivului.

„Este vorba despre luarea unei decizii în ceea ce priveşte defalcarea acelor sume pe care le plătesc românii azi la cele două componente, ambele fiind de stat doar că una are un management privat. Acum, jumătate din sume se duc la pilonul I, jumătate la pilonul II. Am constatat că randamentul la pilonul I care are ca şi reper salariul mediu pe România este mult mai mare decât randamentul obţinut la pilonul II şi din această cauză am solicitat Ministerului Finanţelor ca împrună cu cei de la sistemul de pensii să facă o analiză să vadă dacă nu cumva este oportun ca cel puţin acum când creşterea economică a României e foarte mare şi randamentul pentru banii românilor pentru pensii este mult mai mare la pilonul I sumele care se varsă la pilonul I să fie un pic mai mare decât cele care se varsă la pilonul II", a declarat Mihai Tudose.

El a mai spus că discuţiile sunt avansate şi că decizia va fi luată „având în vedere interesul suveran al celor care plătesc acele contribuţii pentru pensie".

„Fiind o contribuţie vărsată într-o zonă cu randament mai mare, fondurile pentru pensii pentru fiecare român vor creşte. E o modalitate de a creşte pensia în viitor. (...) Am constatat cu surprindere că statul e un mai bun administrator la acest lucru", a explicat premierul.

Mihai Tudose a respins acuzaţiile potrivit cărora Guvernul intenţionează să naţionalizeze pilonul II de pensii.

"Dezbateriile au plecat de la o premisă greşită. Din nou că vrem să desfiinţăm pilonul II - nu este adevărat, că vrem să luăm bani din pilonul II - ceea ce nu este adevărat. Ceea ce este deja acolo rămâne acolo, doar că dacă e mai bine pentru români vom da mai mulţi bani la pilonul I", a a ţinut să puncteze Tudose.

ASF: Pilonul II de Pensii este solid, cu randamente pozitive

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a transmis, vineri, că Pilonul II de Pensii este solid, cu randamente pozitive, reflectate şi de analiza evoluţiei pieţei pensiilor private la 30 iunie 2017, după ce vicepremierul Ciolacu a declarat că analizele ASF au arătat „cifre îngrijorătoare".

Vicepremierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la Neptun, că Guvernul va lua o decizie în privinţa Pilonului II, întrucât analizele ASF şi ale ministerului de Finanţe au evidenţiat „cifre îngrijorătoare", el dând asigurări că decizia Executivului are în vedere eficientizarea, nu desfiinţarea.

„În ceea ce priveşte Pilonul II de pensii, nu Guvernul a pornit discuţia, nu din vreun interes că nu avem suficienţi bani. Avem colectarea preconizată, nu sunt probleme de bani, noi vom veni cu rectificare pozitivă. Pilonul II de pensii a plecat de la ASF. Domnul Badea (Leonardo Badea, preşedinte ASF, n.r.), domnul Giurescu (Ion Giurescu, vicepreşedinte ASF), ei urmăresc cifrele din piloni, din cifre au reieşit concluzii, au avut întâlnire adminstratorii de la Pilonul II, cu ministerul de Finanţe. Nu e luată o decizie în ceea ce priveşte Pilonul II, nu există desfiinţarea, marginalizarea", a spus Ciolacu.

„Ne uităm pe cifre. Existe cifre care ne îngrijorează în ceea ce îi priveşte pe pensionarii care au accesat Pilonul II. E ceva îngrijorător în Pilonul II. Cred că banii se pot gestiona mai bine. Nu e o intrare brutală a statului, e vorba de eficienţă, de o decizie în favoarea cetăţenilor", a mai spus vicepremierul.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, ASF nu are competenţe pentru a iniţia modificări ale legislaţiei primare care guvernează funcţionarea pieţei pensiilor private, precizează Autoritatea.

„ASF urmăreşte cu foarte mare atenţie randamentele şi activele nete ale fondurilor de pensii administrate privat şi dacă vor fi constatate disfuncţionalităţi sau derapaje ale sistemului va interveni rapid pentru corectarea acestora", menţionează instituţia.

Instituţia menţionează că, în calitate de supraveghetor al pieţei financiare non-bancare, participă la întâlniri cu parteneri instituţionali şi exprimă puncte de vedere privind evoluţia curentă a celor trei sectoare reglementate (asigurări, piaţa de capital, pensii private), de câte ori este necesar.

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital.