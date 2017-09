Economie

Tudose, despre scumpirea carburanţilor: În mod cert nu este influenţa accizei

de mediafax, 12 septembrie 2017, 13:57

Premierul Mihai Tudose a declarat, marţi, că scumpirea din ultima perioadă a carburanţilor ”în mod cert nu este influenţa accizei” şi că va lua măsuri dacă preţurile au crescut artificial.

"Preţul nu poate numai să scadă, dar în mod cert nu este influenţa accizei, fiindcă acciza încă nu a intrat în vigoare", a declarat Mihai Tudose, întrebat despre creşterea preţurilor la carburanţi.

El a mai spus că nu crede că preţurile carburanţilor au crescut "preventiv", în aşteptarea introducerii supra-accizelor, pentru diminuarea şocului de pe piaţă.

"O să avem o discuţie pe 15-16 septembrie, să vedem exact care a fost influenţa. Dacă barilul a crescut, o să avem o discuţie, dacă au avut alte cheltuieli, este altă discuţie, iar dacă a crescut artificial, cred că nu mai avem nicio discuţie", a mai spus premierul.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a acuzat guvernul condus de Dacian Cioloş pentru situaţia existentă.

"Haideţi să nu uităm că atunci când guvernul Cioloş nu a acceptat rugămintea mea şi a noastră să proroge eliminarea taxei pe stâlp, acciza şi TVA-ul, noi spunând clar în campania electorală vrem să le prorogăm cu încă un an de zile, iar asta ne-a costat şapte miliarde, argumentele mincinoase de la acea vrem au fost - vor scădea preţurile şi la energie, pentru că venim cu taxa pe stâlp, şi la pompă... Deci sunt şapte miliarde pe care nu plătit aceste mari companii, dar românul nu a suimţit nimic. Noi am spus de atunci că nu se vor micşora preţurile şi e bine să nu uităm asta, pentru că de asta nu mai am foarte mare încredere în argumentele şi cauzele sau motivele pentru care se micşorează sau se măresc preţurile la carburanţi", a susţinut Liviu Dragnea.

Ministrul Finanţelor Publice, Ionuţ Mişa, a anunţat, pe 30 august, că majorarea accizei la benzină şi motorină se va face în două etape, 15 septembrie şi 1 octombrie, majorarea fiind de 0,16 lei pe litru pentru fiecare din cele două etape.