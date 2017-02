Economie

Uleiul de in, primul bio din Cluj. Teren pregătit pentru cel de dovleac

de Calin Poenaru, 02 februarie 2017, 13:52

Primul ulei bio presat la rece din judeţul Cluj a început să fie produs în comuna Luna din seminţe organice româneşti. În curând familia Tulai va produce propriile seminţe de dovleac pe care le va folosi pentru aceste uleiuri.







Familia Tulai îşi trimite acum uleiurile până în Coreea de Sud

Publicitate

„Noi am obţinut certificarea bio pe partea de procesare, mai greu este să selectăm producătorii de seminţe certificate. Am găsit un producător de încredere din sud pentru seminţele de in, însă noi avem la Luna un teren de 7,1 ha alocat pentru cultura bio pe care am pus deocamdată lucernă şi pe care vrem să îl folosim pentru uleiul bio din seminţe. Din floarea soarelui se poate scoate un asemenea ulei, dar cu nucul va fi mai greu pentru că se interzic tratamentele chimice; or, de fapt nucul tratează de fapt mediul înconjurător”, mărturiseşte întreprinzătoarea Felicia Tulai.



Uleiurile de Luna ajung acum inclusiv în China şi în Coreea de Sud, iar producătorul avea în plan să ajungă chiar la târgurile internaţionale din Dubai, Londra şi Olanda, însă incertitudinile de pe plan politic din România, cu demisia ministrului pentru mediul de afaceri, Florin Jianu, pun sub semnul întrebării participarea. De altfel, producătorul din Luna a refuzat să participe la târgul SIAL Paris tocmai din cauza deficienţelor de organizare a pavilionului naţional, culminând cu faptul că întreprinzătorii au trebuit să suporte singuri cheltuielile.



„Nu ne-am întins niciodată mai mult decât ne ţinea plapuma, de aceea nici nu tindem să ajungem să facem producţie industrială, ci una de calitate. Am investit 500.000 de lei în noua noastră unitate de producţie, dar cu finanţare bancară, nu pe fonduri europene, deoarece eram între cele două exerciţii financiare ale Uniunii Europene, 2007-2013 şi 2014-2020. Nu suntem neapărat adepţii banilor gratis, dar nu excludem să accesăm pe viitor şi această componentă”, spune Tulai.



Producătorul local face parte din asocierile AgroCluster şi produs de Cluj. Uleiurile de Luna au obţinut mai multe premii la Bruxelles, fiind evaluate cu 1-2 stele de aur de către The International Taste & Quality Institute.

Cele presate la rece sunt produse din 1998, din nevoia de procesare locală pentru consumul familiilor de agricultori din zonă şi sunt naturale, obţinute din seminţe nesupuse tratamentelor termice sau chimice, ceea ce le conferă o calitate superioară celor presate la cald sau rafinate. În România există mai mulţi producători de uleiuri presate la rece, cei mai mulţi prezenţi în judeţele Cluj (Mihai Viteazul, Turda, Luna, Gherla), Teleorman (Alexandria, Cervenia), Alba, Maramureş sau Iaşi.

Trend bio în marile magazine



Mai multe reţele internaţionale de mari magazine şi-au creat standuri pe care expun produse bio. Lidl a anunţat ieri că va începe să comercializeze fructe și legume bio, crescute fără fertilizatori și pesticide chimice, stimulatori, hormoni sau antibiotice (mere, roşii, ardei, banane, portocale), dar şi biscuiţi, spaghete, sos de roşii sau suc de mere presat la rece. Astfel de iniţiative se regăsesc şi la Auchan, Carrefour sau Kaufland.