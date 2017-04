Economie

Un ciorchine de "zgârie nori". Zona unde se construiesc trei clădiri de peste 18 etaje şi un mall

de Ionel Lespuc, 13 aprilie 2017, 11:26

O zonă din Cluj va deveni superaglomerată în următorii ani. Acolo va începe în curând construcţia unor blocuri gigantice. Cel mai înalt are 23 de niveluri deasupra solului.

"Planul urbanistic general prevede că la Cluj nu se mai pot construi blocuri foarte înalte", spunea, săptămâna trecută, la un post de radio, primarul Emil Boc. Se referea la noul PUG, intrat în vigoare cu drepturi depline în iunie 2016. Până atunci a funcţionat un plan care permitea cam orice. Iar dacă totuşi nu permitea, consilierii locali erau gata să voteze derogări. Aşa se face că pe străzile Constanţa şi Ploieşti avem clădiri de 12-13 etaje, că în Mănăştur vedem crescând un imobil de 25 de etaje, iar în Piaţa Abator se pregătesc trei blocuri de peste 18 etaje. Asupra acestora din urmă vă propun să ne aplecăm astăzi, cu menţiunea că termenul "zgârie nori" este folosit în articol nu neapărat în accepţiunea definiţiei sale, ci pentru a sublinia înălţimea neobişnuit de mare a acestor clădiri în comparaţie cu ce s-a edificat până în prezent în oraş.

Fostele terenuri ale lui Paszkany Arpad

Totul pleacă de la omul de afaceri Paszkany Arpad, care, în 2008, dorea să construiască "zgârie nori" în Abator. Proiectul de patru clădiri, cea mai înaltă de 22 de etaje, cu centru comercial şi cinematograf, era pregătit, dar a venit criza şi l-a blocat. Nu foarte răbdător de felul său, Paszkany a decis să vândă, aşa încât terenul de peste două hectare a intrat în posesia lui Ştefan Gadola, unul dintre clujenii din Top 300 Capital. ZIUA de CLUJ a scris despre intenţia familiei Gadola de a ridica un mall de 38.000 de metri pătraţi, botezat Oxygene, dar şi două blocuri înalte pe spaţiul fostei linii de tranşare a animalelor. Lucrările la proiectul din Abator ar urma să înceapă în prima parte a acestui an.



Paszkany deţinea însă şi o parcelă mai mică, cea pe care a funcţionat firma Ecomax. Aceasta a fost înstrăinată altor investitori dornici să atingă cerul cu construcţia lor. Placa de şantier a fost deja instalată, iar aici e limpede că lucrările vor demara în curând.

Al doilea cel mai înalt bloc din Cluj va aparţine familiei Mărghitaş

Noul bloc ar urma să aibă 23 de niveluri deasupra solului şi trei sub el. În autorizaţia de construire, eliberată cu O ZI DUPĂ INTRAREA ÎN VIGOARE A NOULUI PUG, scrie 3 S (subsol) + P (parter) + M (mezanin) + 20 E (etaje) + Er (etaj retras). Acesta ar urma să devină al doilea cel mai înalt imobil de locuinţe şi birouri din Cluj (după clădirea de 25 de etaje de la intrarea în oraş dinspre Floreşti, aflată în proces de edificare) şi ar concura la anvergură cu bisericile. Investiţia estimată este de peste 16 milioane de lei, împărţită astfel: 15,1 milioane pentru locuinţe, 880.000 pentru birouri şi 160.000 de lei pentru organizarea de şantier.



Proiectul este dezvoltat de firma Romdesign SRL, care este parteneră cu Plan Trade SRL, o societate de proiectare. De altfel, arhitectul Ladislau Hanga, de la Plan Trade, semnează acest proiect. Societatea Romdesign este din Cluj şi îi are ca acţionari pe fiii fostului rector al USAMV, Liviu Mărghitaş, presedinte al Senatului USAMV in vremea cand la universitate preda ex-primarul Sorin Apostu: Septimiu Liviu, 36 de ani, şi Victor Octavian, 34 de ani.

Au construit în Zorilor şi în „Groapă"

Fraţii Mărghitaş au deja vechime ca dezvoltatori imobiliari şi, ca nişte oameni de afaceri care se respectă, nu au ocolit scandalurile. În 2013, presa a scris că locuitorii de pe strada Observatorului 109 au făcut un scandal uriaş după ce Romdesign a început să construiască un bloc de cinci etaje pe un teren considerat de vecini spaţiu verde. Primăria a explicat că pământul a fost revendicat şi retrocedat, apoi vândut dezvoltatorilor imobiliari. În acel caz, partenerii de afaceri ai băieţilor lui Liviu Mărghitaş au fost cei de la Inter Vega Impex SRL.

Un alt scandal relatat de ziare, în care au fost implicaţi Septimiu şi Octavian, s-a înregistrat pe strada Dâmboviţei, în „Groapa" din Mărăşti, unde Romdesing SRL a construit un bloc de şapte etaje, tot pe ceea ce locuitorii considerau că este spaţiu verde. Vecinii susţineau că imobilul s-a ridicat prea aproape de un altul, fără a se respecta distanţa minimă prevăzută de reglementările în construcţii (care de regulă se obţine împărţind înălţimea clădirilor la doi).

Riscuri pentru trafic

Apariţia noilor blocuri şi a mall-ului vine cu nişte riscuri pentru traficul rutier de pe strada Bucureşti. Ca să îngreuneze exerciţiul, mai intră în ecuaţie şi un imobil de şase etaje (2S + P + 5E + Er) pe care doreşte să îl ridice în vecini, pe strada Anton Pann, firma SDC Imobiliare, a familiei omului de afaceri Ştefan Berciu, despre care am scris de câteva ori.

Bucureşti este o arteră cu două benzi pe sens, dar care se umple în zona intersecţiilor cu strada Lalelelor şi Traian la orele de vârf. Adăugaţi la traficul actual câteva sute de maşini, ale locuitorilor din cele trei blocuri turn şi ale clienţilor mall-ului, şi veţi obţine fotografia ambuteiajelor viitoare.

O proiecţie la scară mai mică a situaţiei o vom putea urmări în curând în zona Platinia: acolo există o galerie comercială de numai 13.000 de metri pătraţi (adică o suprafaţă de trei ori mai mică decât a mall-ului Oxygene) şi trei blocuri de cel mult 11 etaje. Dacă zona fostei fabrici de bere va rezista la şoc, poate va exista o speranţă şi pentru spaţiul fostului abator.